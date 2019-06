Bitcoin med kjempe-comeback: Verdien har tredoblet seg på seks måneder 

Verdien til kryptovalutaene svinger som kjent kraftig, og sist digi.no skrev om Bitcoin-kursen handlet saken om et stort verdifall. Siden den gang har det imidlertid skjedd dramatiske, positive endringer.

Som blant andre Wall Street Journal merket seg nådde Bitcoin en verdi på over 10 000 dollar for første gang på over ett år.

Høyest siden mars i fjor

Sist gang Bitcoin-verdien befant seg over 10 000 dollar var i mars i fjor, som man kan se av statistikken hos CoinMarketCap.

I midten av desember i fjor lå verdien kun på litt over 3000 dollar, som betyr at verdien har tredoblet seg bare i løpet av seks måneder.

Den høyeste verdien Bitcoin noen gang har oppnådd var rett i underkant av 20 000 dollar, som skjedde i desember 2017, men denne toppen var svært kortvarig.

Når det gjelder årsaken til den skarpe oppgangen den siste tiden har mange eksperter pekt på Facebook sin nylige kunngjøring av sin egen kryptovaluta Libra, som digi.no rapporterte om tidligere denne måneden.

En talsperson for det amerikanske finansselskapet Blockforce Capital uttalte overfor Forbes at kunngjøringen av Libra har ført til en økt interesse for kryptovaluta generelt, som har bidratt til en økning i Bitcoin-prisen.

Viktige forskjeller

I tillegg pekes det på at Libra har bidratt til å legitimere kryptovaluta for mange investorer som hittil har vært skeptiske, noe som også driver etterspørselen og prisen opp. Talspersonen for Blockforce Capital tror mange kommer til å koble Libra til Bitcoin, men peker på at det er vesentlige forskjeller mellom de valutaene, til tross for at begge bygger på blokkjedeteknologi.

Det spesielle med Libra er blant annet at den er designet for å unngå store verdisvingninger, noe den skal gjøre ved å kobles til en samling av tradisjonelle valutaer som dollar og euro.

En nonprofit-organisasjon basert i Genève skal på vegne av skaperne overvåke valutaen og råde over et fond med tradisjonelle penger som skal brukes til å holde den stabil.

En annen måte Libra skiller seg ut på er at Libra-organisasjonen er de eneste som kan «trykke opp» ny valuta, noe som skal sikre at mengden holdes i takt med etterspørselen og valutareservene. Produksjon av blant annet Bitcoin er på sin side helt desentralisert.

