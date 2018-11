Kryptovalutaene stuper: Bitcoin-verdien har ikke vært lavere på over ett år

De digitale valutaene er som kjent en berg-og dalbane når det gjelder kurssvingninger, og etter at verdien samlet sett har gått oppover i lang tid opplever vi nå en kraftig nedtur.

Som blant andre nettstedet CoinDesk rapporterer havnet den største av de digitale valutaene, Bitcoin, nylig under 5000 dollar.

Har ikke skjedd på over ett år

Sist gang Bitcoin-verdien havnet under 5000 dollar var i oktober i fjor, altså for over ett år siden. I skrivende stund ligger verdien fremdeles på under 5000 dollar hos blant andre CoinMarketCap.

Verdien har ligget relativt stabil på rundt 6000 dollar siden august i år, før den kraftige nedturen startet rundt midten av inneværende måned. Markedsverdien på Bitcoin har også stupt, fra rundt 110 milliarder dollar i midten av november til cirka 85 milliarder i skrivende stund.

Bitcoin er vel å merke ikke alene. Så å si samtlige av de 100 største digitale valutaene har opplevd meget kraftige fall den siste tiden.

Kraftig fall for Ethereum

Ethereum, den tredje største aktøren, ligger for eksempel nå på rundt 150 dollar, det laveste nivået siden juli i fjor. Ethereum lå på rett under 1000 dollar i februar i år og har dermed falt svært kraftig i løpet av året.

Akkurat hva som er grunnen til nedgangen er uvisst. Sist gang vi meldte om kryptovaluta-nedgang var i sommer, og da var det et hackerangrep mot en stor kryptovaluta-børs som ble oppgitt som en av årsakene, et fenomen som har skjedd flere ganger tidligere.

Siden den gang har verdien altså bare fortsatt nedover. Når vi eventuelt får se oppgangen igjen gjenstår å se.

