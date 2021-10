Bitraf flytter: Åpner 1200 m2 med høyteknologi til utlån

Å forsøke å forklare kort hva Bitraf er for noe, er alt annet enn enkelt. Ikke fordi de er så spesielle – snarere tvert imot, såkalt «makerspace» eller «hackerspace» har blitt stadig mer populært og vanlig over hele verden de siste årene.

Men Bitraf driver med så mye, over et så bredt spekter av aktiviteter, at å nevne noe nødvendigvis vil utelukke noe annet.

Her har du muligheter som omfatter klassiske skolefag som stoff og søm, tresløyd og metallsløyd i tillegg til mer moderne og spesialiserte gjøremål som programmering, 3D-printing og -modellering, design og konstruksjon av elektronikk, datastyrt fresing av ulike materialer og gravering og kutting med laser. For å nevne noe.

Et inntrykk av hva som foregår kan du også få av å lese vår artikkel fra 2019.

Siden dengang har Bitraf flyttet inn i nye og større lokaler like ved Akerselva i Oslo, og vi tok en tur innom midt i flyttesjauen for å titte litt på hvordan det så ut der.

I videoen i toppen av saken ser du hvordan det så ut da vi var der.

Oppstarten

Bitraf begynte sin eksistens som studentforeningen «Program-, informasjons- og nettverksteknologisk gruppe» («PING») ved Universitetet i Oslo. Det fungerte slik at nye medlemmer var velkommen og tidligere medlemmer beholdt både nøkkel og tilgang, forteller Jens Brynildsen, en av Bitrafs pådrivere.

– Det fortsatte helt til administrasjonen fant ut at det ikke var så bra å ha 300 nøkler på avveie.

– Da PING forsvant, var det et tidligere medlem som savnet et lignende miljø der han ikke bare kunne henge etter skoletid, men også jobbe fra. Han fant et lokale i Darres Gate 24, ved Kiellands plass, og leide dette for egne sparepenger. Han betalte for lokalet de første månedene, og litt etter litt tok foreningen over. Til å begynne med var det fem-esks stykker av oss som hadde kontor på Bitraf, sier Brynildsen.

Stor vekst

Allerede våren 2013 vokste Bitraf ut av lokalene og flyttet fra 128 kvadratmeter til 250 like ved Youngstorget. Det holdt i to år, før nye 200 kvadratmeter måtte til. Det dekket omkring 20 «vanlige» kontorplasser, som ble brukt av folk som jobbet innen design, elektronikk, software, møbelproduksjon, animasjon, illustrasjon, film, produktutvikling og startups.

Bitraf vokste jevnt og trutt ut av et par utvidelser til før dagens nye lokaler i Brenneriveien var et faktum. Til sammenligning er det på omtrent 1200 kvadratmeter. 56 medlemmer har kontor der, av en total medlemsmasse på rundt 300 personer.

Sponsorer og startups

– Bedrifter kan kjøpe seg sponsormedlemskap, og sponsorene våre viser også bredden av alt som foregår på Bitraf. Vi har forsikring, med-tech, telecom, software, elektronikk, skoler, tekstil, regnskap, sikkerhet og mye mer, forteller Brynildsen.

– Firmaer som Zetta.io, Noisolation, Plaato og en rekke freelancere har hatt kontor på Bitraf. Flere av oss jobber også for startup-miljøer som holder til på StartupLab og MESH. Mange bruker Bitraf i hardware-delen av prosjektet, siden vi har komplette verksteder og proft produksjonsutstyr, fortsetter han.

Ingen ansatte

Man skulle kanskje tro at det trengs store ressurser for å holde styr på en organisasjon som Bitraf, men sannheten er at det ikke er en eneste ansatt. Alt er medlemsdrevet, og de er nøye med å beskrive seg selv som en slags dugnad eller spleiselag, der mennesker går sammen for å dele kunnskap i et sosialt miljø.

Bitraf er en ideell forening, registrert i Brønnøysund. Foreningen har som formål å opprettholde et sosialt miljø og en være møteplass for kreativ bruk av datamaskiner og elektronikk, samt verktøy og andre maskiner foreningen har tilgjengelig. De har et arbeidende styre som prøver å legge til rette for at forskjellige miljøer skal kunne bruke Bitraf.

Hvordan virker en forening uten ansatte?

Kort sagt praktiseres det man på Bitrafs websider kaller et «gjørokrati»:

«Å bare klage over noe man er misfornøyd med er hverken hyggelig eller produktivt, så vi praktiserer det som kalles gjørokrati: Den som gjør noe, bestemmer. Når noe ikke fungerer som det skal, er det opp til hvert enkelt medlem å ta tak i saken. Dette har vist seg å fungere fint i praksis, så er du misfornøyd med noe – fiks det! Hvis andre ikke liker det du har gjort, er det opp til dem selv å gjennomføre en bedre løsning.»

Du trenger for øvrig ikke være medlem av Bitraf for å kunne bruke fasiliteter og enkelt verktøy, men det er ikke spesielt dyrt å bli medlem, og da kan du komme og gå som du vil og bruke alt utstyret du har fått veiledning i å bruke.

Og viktigste regel? «Det er ikke lov å være kjip»!

Se video fra Bitraf øverst i saken.