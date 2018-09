Vant gjev designpris for sært hjemmebrygger-produkt. Nå vil Amazon hjelpe dem med markedsføringen

BITRAF, OSLO (digi.no): Det lille selskapet Plaato startet opp med mål om å lage noe så sært som en digital gjærlås for hjemmebryggere. Siden produktet kom på markedet i juni i fjor har salget gått over all forventning – med rundt 80 prosent av kundene utenfor Norge. Nå har selskapet vunnet en gjev designpris – og som følge at det blitt kontaktet av netthandel-giganten Amazon som vil promotere produktet gjennom sitt «Amazon Prime Exclusives»-program.

Her bobler det i gjærlåsen. En optisk sensor teller boblene. Bilde: Kurt Lekanger, Digi.no

– Vi vant Red Dot Award for beste design i kategorien «industrial equipment», og er nå i godt selskap med store merkenavn som Electrolux, Mitsubishi og andre, forteller daglig leder og gründer Pål Ingebrigtsen i Plaato opprømt. Han viser stolt frem en stor og tykk bok med bilder av alle prisvinnerne på glanset papir – der Plaato har fått en helside for seg selv.

Siden de første produktene kom i salg har Plaato produsert og sendt ut rundt 2000 digitale gjærlåser – av rundt 3000 bestilte enheter. Rundt 500 av enhetene er solgt i Norge, noe som tyder på at det må være et ganske stort miljø av ølbryggere her til lands som er glad i fancy utstyr.

– Målt per innbygger er nok Norge det beste markedet for oss, forteller utvikler Tarje Sandvik, som selv har vært overrasket over stor interessen for hjemmebrygging ser ut til å være i Norge.

Mens en vanlig gjærlås som brukes i brygging er en enkel plastdings man setter på toppen av gjæringskaret og fyller med vann eller desinfeksjonsvæske for å forhindre at bakterier og oksygen slipper inn i gjæringskaret, kan Plaato-gjærlåsen i tillegg telle CO 2 -boblene som oppstår under gjæringen. Det gjør at man kan følge gjæringsforløpet, og faktisk også anslå alkoholinnholdet i vørteren etter hvert som vørteren gjærer.

Uventet avtale

Avtalen med Amazon kom veldig uventet på Plaato-gjengen, som nå nylig har måttet ansette ytterligere én person for å klare å holde oppe trykket. Det er nå til sammen fire i selskapet.

– Red Dot-prisen hadde nok en effekt. De ringte oss og sa at de ikke bare ville ha produktet på Amazon – der selges jo alt mulig – men at de også ville ha oss også på Amazon Prime Exclusives.

Prime er en slags medlemstjeneste og en seksjon i Amazon, som også inkluderer videotjenesten Prime Video – i tillegg til en medlemsseksjon hvor Amazon promoterer tilbud på utvalgte produkter for sine medlemmer. Det er i denne seksjonen – Prime Exclusives – Amazon nå ønsker å fronte Plaatos digitale gjærlås.

– Det var litt rart at de ringte oss. Jeg har snakket med andre selskaper, som sier at det ikke er normalt at Amazon ringer opp selskaper på denne måten, sier Ingebrigsten. Ifølge Plaato-sjefen forteller andre at de jobber lenge med å prøve å komme inn i dette «gode selskapet», uten å lykkes.

– Hvor mange gjærlåser forventer dere å selge nå gjennom Amazon?

– Det er vanskelig å si, vi kan gjøre estimater, men det er vanskelig. Kickstarter er rettet mot «early adopters», og det er ikke nødvendigvis sammenlignbart med å selge gjennom Amazon. Men vi ønsker selvfølgelig å selge mange tusen eksemplarer mer, sier Ingebrigtsen.

Han er ikke redd for at selskapet ikke skal klare å skalere opp produksjonen nok, hvis det skulle vise seg at salget gjennom Amazon tar av. Nå skal selskapet bare få ut resten av enhetene som er forhåndsbestilt, før de bretter opp ermene og gir beskjed om at de er klare til å starte salg via den amerikanske nettgiganten.

Fikk leveringsproblemer

Kundene kommer fra hele verden. Dette interaktive kartet viser en oversikt over hvor i verden gjærlåsene er tatt i bruk. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Ingebrigtsen forteller at selv om bryggeinteressen er stor i Norge, så selges de fleste gjærlåsene til kunder i utlandet, spesielt i USA. I lokalene til Plaato står det en skjerm som viser et kart over hvor gjærlåsene er solgt. Der kan vi se at enhetene fordeler seg over hele verden, med hovedvekt på Europa og USA – men også et bra salg i Australia, New Zealand og enkelte steder i Asia.

Da Plaato startet opp hentet de inn til sammen 1,3 millioner kroner i kapital fra Startuplab og Innovasjon Norge. I tillegg la de produktet ut på folkefinansieringstjenesten Kickstarter, med et mål om å hente inn 30.000 dollar – rundt 250.000 kroner. Etter bare sju timer var målet nådd, og Plaato endte opp med å få inn over 1,7 millioner kroner via Kickstarter.

Den massive interessen førte til at gründerne en periode hadde leveringsproblemer. Selskapet har imidlertid jobbet for fullt med produsenter i Kina for å få strømlinjeformet og effektivisert produksjonen – og ligger nå ganske godt an med leveringene, selv om det fortsatt er noe ventetid på produktene.

Her i Norge har selskapet fått avtaler med noen av de største forhandlerne av bryggeutstyr, som Bryggselv.no, samt bryggebutikker i blant annet Belgia, Nederland og Luxembourg. Men mange kjøper også produktet direkte fra selskapets egne nettsider.

Har klart å skalere opp produksjonen

Vi en app kan man se hvordan gjæringen går. Appen viser også hvor mange CO2-bobler som har passert gjennom gjærlåsen. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Det er alltid mye som kan skje når man skal starte masseproduksjon, ting vi ikke kunne forutse. Vi var litt forsinket i mai, og også likviditetsmessig var det litt skummelt å bruke så mye penger – samtidig som vi forventet forsinkelser.

Nå foregår produksjonen av hele produktet, inkludert elektronikken, i Kina – og produktene sendes også ut til kundene fra Kina. All logistikken er outsourcet.

Ingebrigtsen forteller at det å ha finansiell støtte fra andre enn bare Kickstarter-backerne – som bryggebutikker – har vært viktig for dem. Men det å håndtere dette har vært litt utfordrende.

– Noen av produktene kom ut i butikker før folk på Kickstarter fikk dem. Det gjorde at vi fikk noen sinte Kickstarter-backere, og det har jeg full forståelse for. Men det var nødvendig for oss for å kunne overleve. Det betalte for produksjonen av produktene.

Michael Kononsky har designet selve produktet, og utdyper med å fortelle at før produksjonen kunne starte så var det nødvendig å få laget mye av produksjonsutstyret – som for eksempel stålformer til støping av plastdelene.

– De pengene vi fikk inn fra det opprinnelige Kickstarter-prosjektet var ikke nok til dette, sier Kononsky.

Vurderer kommersielle bryggerier

Nå som selskapet har solgt noen tusen produkter, merker de at mer ressurser må brukes på support og henvendelser fra kunder.

Plaato gjør mye egen testing av produktet. Her måles gjæringsforløpet til to ulike batcher med vørter, den ene er tilsatt dobbelt så mye gjær som den andre. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Vi har tett kontakt med brukerne, og chatter ofte med dem. Noen trenger hjelp til å sette opp, eller har forslag til ting som kan forbedres, sier Sandvik.

Selskapet kommer ikke til å gjøre så mange endringer i selve produktet, men vil fokusere på forbedringer som kan gjøres i programvaren og den tilhørende appen.

Ingebrigsten forteller at de opprinnelig hadde planer om å lage et enda mer avansert produkt for kommersielle bryggerier, men at de i en periode nå har lagt dette litt på is. Nå har imidlertid selskapet begynt å se på dette igjen, men Ingebrigtsen sier det er viktig for dem å se utviklingskostnadene opp mot markedspotensialet for et slikt produkt.

– Vi kan ikke basere oss på en Kickstarter-kampanje for dette. Men etter at vi lanserte Plaato har vi fått henvendelser fra folk hver dag de siste månedene, som spør om vi har produktet for kommersielle bryggerier. Vi har en liste på 60 bryggerier som har kontaktet oss. Det viser at det er et marked der, men vi må være forsiktige når vi går frem, avslutter Ingebrigtsen.

Les også: Google-assistenten er endelig klar på norsk. Les testen her