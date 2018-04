Blodferske tall fra Samordna opptak: Rekordmange søkere til IT-fag

Antall førstegangssøkere til IKT-studiene øker med 22 prosent.

Alle virksomheter, uansett bransje, må gjennomgå en digitaliseringsprosess. Etterspørselen etter folk med IT-kompetanse vil vokse, ifølge presidentene i både NITO og Tekna.

De anbefalte begge å ta en IT-utdanning før fristen for Samordna opptak gikk ut.

Det vil være stort behov for denne kompetansen, og det er flott at så mange ønsker å studere disse fagene. Nå er det viktig at det er nok studieplasser. Det har kommet nye studieplasser, men kapasiteten må nok økes ytterligere i årene fremover, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna i en pressemelding.

Les også: Dette er ingeniør-utdanningene som lønner seg nå.

– Behovet for flere dyktige IKT-folk vil øke fremover, og dette har de unge forstått. Ikke minst innen IKT-sikkerhet er behovet stort. Vi har allerede gjort et stort arbeid for å få sikkerhet inn som en obligatorisk del av IKT-studiene, sier Randeberg.

Les også: IKT-Norge: Lærestedene er for lite digitale.

Mens Trond Markussen i NITO minnet i TU i mars om at Norge mangler kompetanse på et område som IKT-sikkerhet. Han minnet også om at IKT kan kombineres med andre fag.

– IKT kan både være en egen utdanning og vil også være viktige verktøy innenfor andre fagområder. Du kan kombinere det med noe du har lyst til å jobbe med, som petroleum, industri eller grønn energi.

Tonje Løvstakken, leder av Tekna Student, gleder seg også over økningen av søkere til IT.

– Vi trenger flere hoder som ikke bare forstår, men som også kan være med å utvikle teknologien. Dette er viktig dersom Norge fortsatt skal ha en ledende posisjon innenfor digitalisering og teknologi, sier Løvstakken.

Les også: IT-utdanningen er den nye oljeutdanningen.