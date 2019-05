Bloomberg: Intel og Qualcomm skal ha stoppet leveransene til Huawei

Google er tilsynelatende ikke alene om å utestenge Huawei fra framtidige leveranser av amerikansk teknologi. Ifølge Bloomberg skal halvlederprodusenter som Intel, Qualcomm, Broadcom og Xilinx ha fortalt sine respektive ansatte at de inntil videre ikke vil fortsatte leveransene til det kinesiske selskapet.

Årsaken er pålegger fra amerikanske myndigheter.

Også tyske Infineon skal ha stoppet leveransene til Huawei, skriver Nikkei Asian Review. Flere andre ikke-amerikanske halvlederselskaper som til dels bruker amerikansk teknologi, vurderer angivelig å gjøre det samme.

Ingen av selskapene skal ha uttalt seg offisielt om dette.

Forberedt

Huawei har utvilsomt vært forberedt på at dette kunne skje. Ifølge en tidligere Bloomberg-artikkel har selskapet i lengre tid hamstret nok brikker til å fortsette produksjonen i minst tre måneder. Angivelig mener selskapet at det brukes som et forhandlingskort i forbindelse med forsøket på få til en handelsavtale mellom USA og Kina.

Dersom dette stemmer, kan situasjonen bli normalisert så snart en avtale blir nådd.

Dersom dette ikke stemmer, kan konsekvensene bli store, og ikke bare for Huawei. For det handler ikke bare om mobiltelefoner, hvor selskapet i alle fall delvis benytter mobilprosessorer fra HiSilicon, som Huawei selv eier.

5G

Huawei regnes som ledende innen 5G-teknologi. Det betyr ikke at selskapet er selvforsynte. Tvert imot skal selskapet være svært avhengige av amerikansk teknologi. Dette kan bety at selskapet på sikt ikke vil kunne levere, noe som i så fall vil få konsekvenser for alle mobiloperatørene som har valgt å satse på Huaweis løsninger.

Også Huaweis serverproduksjon og undervannskabelvirksomhet vil trolig bli rammet dersom selskapet ikke lenger får tilgang til amerikansk halvlederteknologi

– Dette kan potensielt føre til Huaweis ødeleggelse sier Scott Kennedy, til Bloomberg. Han er kinaekspert ved Center for Strategic and International Studies.

– Du må ikke undervurdere betydningen. Dette er deres (Kinas, journ. anm.) viktigste selskap, og å true det på denne måten vil føre til massiv respons fra både offentligheten og Kinas myndigheter. De bilaterale handelssamtalene var på tynn is, og dette kan få dem til å spore av fullstendig, mener Kennedy.

Som ZTE?

Kinesiske ZTE danner et bilde for hva som kan komme til å skje. I 2017 ble selskapet pålagt å betale en milliardbot etter ha blitt beskyldt for å videreselge amerikansk teknologi til Iran og Nord-Korea, noe selskapet også skal ha fortsatt med etter at forholdene ble oppdaget.

Etter forliket i 2017, ble ZTE på nytt straffet i 2018 etter at det kom fram at ZTE hadde brutt betingelsene i forliket. Dette resulterte i at det amerikanske handelsdepartementet la ned forbud mot at ZTE importerer amerikanske komponenter i sju år.

Forbudet ble hevet i juli i fjor etter at president Donald Trump grep inn. I stedet måtte ZTE betale en ny bot på 1,4 milliarder dollar, noe som trolig bidro til å redde det kinesiske selskapet.

