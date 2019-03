Huawei har laget sitt eget operativsystem i tilfelle de stenges ute fra Android og Windows

Blant andre nettstedet The Verge melder at Huawei har utviklet sitt eget alternativ til Android og Windows for å kunne stå på egne ben i tilfelle en boikott fra Vesten.

Det har gått rykter om at den kinesiske mobilgiganten jobber med sin egen løsning i lengre tid, men i et intervju med den tyske avisen Die Welt ble opplysningene bekreftet av Huaweis mobilsjef Richard Yu.

Forbereder seg

– Vi har forberedt vårt eget operativsystem. Om det skulle skje at vi ikke lenger kan bruke disse systemene vil vi være klare. Det er vår plan B. Men selvsagt foretrekker vi å jobbe med økosystemene til Google og Microsoft, sa Yu i intervjuet.

Dessverre delte han ikke flere detaljer i denne omgang, og det er uvisst om Huawei i det hele tatt kommer til å gi oss noe særlig mer informasjon om fremstøtet i nær fremtid.

Allerede i 2016 kunne digi.no rapportere om kilder som hevdet at Huawei var i ferd med å lage sitt eget Android-alternativ i tilfelle konflikt med Google. Ifølge disse kildene skal blant andre tidligere Nokia-ingeniører delta i arbeidet.

Avisen South China Morning Post fulgte opp opplysningene i en rapport fra april 2018, hvor flere kilder hevdet at Huawei startet arbeidet med et eget mobiloperativsystem etter at USA startet etterforskning av Huawei og ZTE i 2012.

ZTE er allerede bannlyst fra å kjøpe komponenter og teknologi fra selskaper i USA, og dette skal ha gitt Huawei nok et viktig påskudd til å få på plass operativsystemet sitt.

Startet av Huawei-grunnleggeren

Ifølge South China Morning Post sine kilder ble planen om å lage et Android-alternativ unnfanget av Huawei-grunnleggeren selv, Ren Zhengfei, som en strategi for å gjøre seg klare for det verste scenariet.

En av kildene hevdet at Huawei ikke har sluppet operativsystemet sitt ennå fordi det er ikke like godt som Android, og fordi det fremdeles ikke er mange tredjepartsapplikasjoner som er utviklet med støtte.

Huawei-dramaet har pågått i lang tid, og en av de seneste nyhetene er at Huaweis finanssjef Meng Wanzhou skal utleveres til USA på bakgrunn av anklager om bedrageri og brudd på Iran-sanksjoner.

Som digi.no rapporterte i januar har amerikanske myndigheter rettet formelle, rettslige anklager mot Huawei for svindel og for å ha stjålet bedriftshemmeligheter – anklager som altså kommer i tillegg til de som er rettet mot Meng.

