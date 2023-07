BNN Bloomberg: Googles Bard er opplært av underbetalte og overarbeidede arbeidere

For at chatboter som ChatGPT, Bing og Bard skal kunne generere svar til brukerne, kreves det at det sitter mennesker og vurderer blant annet sannhetsgehalten i svarene, gir tilbakemeldinger på dem og sorterer ut partiske svar. Denne jobben utføres av eksterne kontraktshavere fra selskaper som blant annet Appen og Accenture, som leverer arbeidskraft til Google.

Såkalte «raters» som blir bedt om å vurdere chatbot-svar, instrueres om å gjøre det basert på sin «nåværende kunnskap eller raske nettsøk», heter det i retningslinjene for ansatte.

Det skriver BNN Bloomberg (canadiske Bloomberg), som har snakket med flere nåværende arbeidere fra disse underleverandørene. De har ikke ønsket å bli navngitt i frykt for å miste jobben, skriver kringkasteren. Saken er også omtalt av danske Version2.

Ifølge BNN Bloomberg blir disse arbeiderne bedt om å sikre at chatbotens svar ikke «inneholder skadelig, støtende eller overdrevent seksuelt innhold» og ikke «inneholder unøyaktig eller villedende informasjon».

Googles nye KI-verktøy Bard ble tilgjengelig i Norge på norsk tidligere i juli, etter å ha vært tilgjengelig i blant annet USA og Storbritannia i tre måneder. Appen har tidligere blitt stoppet i EU.

– Forverring under OpenAI-kappløp

Situasjonen for arbeiderne er under forverring, skriver kringkasteren. Seks nåværende Google-kontraktarbeidere sier ifølge mediet at etter hvert som Google har gått inn i et kunstig intelligens-kappløp med konkurrenten OpenAI i løpet av det siste året, har arbeidsmengden og kompleksiteten i oppgavene økt.

Uten spesifikk ekspertise ble de klarert til å vurdere svar innenfor temaer som spenner fra medisindoser til statlige lover. Dokumenter som er delt med Bloomberg viser kronglete instruksjoner som arbeidere må bruke på oppgaver med frister for som kan være så korte som tre minutter.

Google: En av en av flere metoder

Ifølge BNN Bloomberg skriver Google i en pressemelding at selskapet påtar seg omfattende arbeid for å bygge sine KI-tjenester på en ansvarlig måte, inkludert streng testing, opplæring og tilbakemeldingsprosesser som «vi har finpusset i årevis for å fremheve fakta og redusere partiskhet».

Google understreker at det ikke bare er slike «raters» (arbeidere) som bidrar til å forbedre den kunstige intelligensen, men at dette er en av flere metoder for forbedring av nøyaktighet og kvalitet.

I tillegg skriver Google at det er underleverandører som Appen og Accenture som har ansvaret for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.