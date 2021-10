Bølge av teknologiansatte sier opp jobben i USA

I USA og andre land sier millioner av folk opp jobben sin. Særlig de som er midt i karrieren velger å forlate jobben de har for å finne en ny.

Fra januar til juli 2021 var det 11 millioner mennesker som sa opp jobben sin i USA. Bransjene som merker denne bølgen mest er teknologisektoren og helsesektoren.

I Harvard Business Review forklarer forskeren Ian Cook hvordan han sett på hele ni millioner ansatte hos 4000 internasjonale selskaper, for å finne ut mer om det som kalles The Great Resignation.

Oppsigelser i teknologi- og helsesektoren

I undersøkelsen fant Cook og kollegene store forskjeller mellom selskaper i ulike bransjer. I finansbransjen og innenfor industri gikk oppsigelsene faktisk litt ned i perioden de så på.

I helsesektoren økte antall oppsigelser med 3,6 prosent sammenlignet med året før, mens innenfor teknologi økte antall oppsigelser med 4,5 prosent.

Forskerne fant også at de som sluttet i jobben oftere, jobbet der de hadde opplevd en ekstrem økning i etterspørsel på grunn av pandemien, og antar at etterspørselen har ført til økt arbeidsbelastning og utbrenthet.

Hvem er det som slutter?

Ansatte mellom 30 og 45 år har hatt den største økningen i fratredelsesrater, med en gjennomsnittlig økning på mer enn 20 prosent fra 2020 til 2021. Også ansatte fra 25 til 35 og de over 45 skiftet jobb litt oftere, men ikke i like stor grad.

Vanligvis er det de unge som oftest skifter jobb, men det siste året har de faktisk blitt i jobbene sine i større grad enn før.

Forskerne forklarer dette med at hjemmekontor har ført til at arbeidsgivere ikke har hatt lyst til å ansette unge uten erfaring, fordi det var vanskelig å gi dem opplæring. Dermed ble det økt etterspørsel etter de med en del erfaring, og det kan igjen ha ført til at de har hatt større mulighet til å skifte jobb.

En annen mulighet er at de rett og slett ventet seg gjennom sjokk-året 2020 og heller skiftet jobb i 2021.

Mye tyder i hvert fall på at folk får seg jobb. 293.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 9. oktober, skriver Finansavisen. Det er det laveste antallet siden før pandemien.

Få nye arbeidssøkere i Norge

I Norge er situasjonen annerledes. Her er det det få nye arbeidssøkere. Tilgangen av nye arbeidssøkere har ifølge Nav vært veldig lav siden mai.

Nav-tall fra september 2021 viser at det ble registrert 12.700 nye arbeidssøkere.

Andelen nye arbeidssøkere som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som

arbeidssøkere var på 10 prosent denne måneden, mens 29 prosent oppgir at de har mistet jobben. 11 prosent oppgir at de har sagt opp eller kommer til å si opp jobben.