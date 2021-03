Brann hos halvlederprodusent vil gi bilindustrien enda større utfordringer

Natt til fredag i forrige uke brøt det ut brann i renrommet i en bygning ved Naka-fabrikken til Renesas Semiconductor Manufacturing, et datterselskap av Renesas Electronics. Fabrikken ligger i Hitachinaka, nordøst for Tokyo. Brannen har rammet en produksjonslinje for mikrobrikker som lages med 300 nanometers prosessteknologi.

Brannen oppstod ved at det ble sendt for mye strøm gjennom noe av utstyret ved fabrikken, noe som førte til overoppheting og antenning av utstyret. Rundt 600 kvadratmeter av det 12.000 kvadratmeter store renrommet er ødelagt i brannen, sammen med rundt 2 prosent av produksjonsutstyret, ferskvannstilførsel og klimaanlegg.

Full stans

Selv om en mindre del av anlegget har blitt direkte skadd i brannen, er produksjonen i hele bygget stanset, fordi produksjonen i andre deler av bygget avhenger av produksjonen i de skadde områdene.

Renesas har som mål å kunne gjenoppta produksjonen innen én måned. Selv om betydelige deler av produktene som produseres i denne fabrikkbygningen i teorien kan produseres andre steder, opplyser selskapet at den økte etterspørselen etter halvlederprodukter gjør det mulig med en rask igangsettelse av produksjon andre steder.

Renesas er blant de største leverandørene av mikrobrikker til bilindustrien. Som Digi.no har skrevet om tidligere, sliter i alle fall deler av bilindustrien allerede med forsyningene av halvlederprodukter. Dette har ført til at bilfabrikker har måtte stenge i perioder.

Selv om produksjonsstansen hos Renesas blir så kortvarig som en måned, kan den få stor betydning for kundenes evne til å levere produkter på komponentene som det nå blir enda dårligere tilgang på. Ifølge Nikkei Asia kan det ta flere måneder fra produksjonsstart til forsyningskjedene er tilbake i normal situasjon.

Ifølge Wall Street Journal førte nyheten om brannen til et betydelig kursfall i går for Japans tre største bilprodusenter, Toyota, Nissan og Honda.