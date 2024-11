Brannfakkel stoppet fiberkjøp: – Vi bør undersøke Starlink

Venstre vil heller kjøpe inn Starlink enn å bygge ut fiber i den mest grisgrendte delen av Luster kommune, skriver Sogn Avis.

– Jeg mener vi bør undersøke Starlink. Det har like god kvalitet som fiber, og det er også billigere enn det Sognenett tilbyr i dag, sammenfattet Venstre-politiker Kjetil Melheim da han lanserte Starlink-forslaget under et formannskapsmøte i forrige uke.

Sognenett eneste tilbyder

Leder for forvaltning og utvikling i Luster kommune, Ole Gunnar Krakhellen, redegjorde for formannskapet at Sognenett var eneste tilbyder på kontrakten.

Han viste også til at Nkoms vurdering er at satellittnett er for ustabilt, ifølge lokalavisa.

Derfor rådet Krakhellen kommunen å gå videre med Sognenett-utbyggingen.

Venstre-politiker Melheim mente likevel Starlink var et godt alternativ.

Tryggere ved uvær

Melheim pekte på uværet som har herjet i USA denne høsten hvor innbyggerne på østkysten mistet både mobil- og bredbåndoppkoblingen i ukesvis.

– De som hadde Starlink hadde stabilt nett hele tiden, argumenterte Melheim ifølge lokalavisa.

Venstre-politikeren prøvde å overbevise resten av formannskapet om at Starlinks lave investeringskostnader, reduserte vedlikeholdsbehov og ikke-eksisterende naturinngripen ville være en vinnende kombinasjon på sikt.

Både Frp og Arbeiderpartiet syntes Starlink-forslaget var så godt at kommunen til slutt valgte å sette innstillingen om å bruke tre millioner kroner på fiberutbygging på vent til de fikk undersøkt saken nærmere.

– Vi må ha en plan

Senterpartiet var derimot mer lunkne til forslaget.

Marianne Bugge (Sp) viste til at tilbudet fra Sognenett hadde en utløpsfrist, og at hun ikke var klar til å forkaste det siden alternativene enda er usikre.

– Hvis vi nå avviser bredbånd, da må vi ha en plan, sa hun ifølge lokalavisa.

Konserndirektør for digitale tjenester, Ole Petter Hatlevoll, i Sognenett måtte trekke på smilebåndet da han så behandlingen av saken i formannskapet.

– Vi ble jo overrasket da vi så referatet fra møtet og tilbakemeldingen derfra, sier han lattermildt til Digi.

Ikke unik problemstilling

Hatlevoll sier problemstillingen ikke er unik for Luster kommune.

Dette kommer til å bli aktuelt fremover for andre små kommuner som skal bygge ut digital infrastruktur, spår han.

Kommuneøkonomi er alltid krevende, argumenterer Hatlevoll.

– Men jeg vil tro at når politikerne setter seg nærmere inn i saken, vil de se at satellittbasert bredbånd ikke kan levere på samme måte som fiber. Fiber er per i dag den tryggeste og sikreste leveransemodellen for å levere kapasiteten det er behov for, påstår Sognenett-direktøren til Digi.

Hatlevoll mener Starlink har for lav kapasitet og stabilitet i Norge til å være en verdig konkurrent til deres fiberleveranser.

Ole Petter Hatlevoll er konserndirektør for digitale tjenester i Sognenett og styreleder i Fiberforeningen. Han mener at Starlink ikke er en verdig konkurrent til deres bakkebaserte infrastruktur. Foto: Sognenett

For få satellitter

Sognenett har gjort egne målinger av Starlink-dekningen i området. Selskapet hadde da flere utfall under bruk.

Det amerikanske selskapet har rett og slett for få satellitter i bane over Norge, noe som vil kunne gi dekningsutfordringer, mener selskapet.

– I tillegg er vi skeptiske til at norsk essensiell infrastruktur skal basere seg på utenlandsk kapital, leveranse og teknologi som ikke styres fra Norge, sier Hatlevoll.

At Starlink er sikrere ved utfall, som Venstre-politiker Kjetil Melheim brukte som sitt kronargument for å stoppe fiberutbyggingen, mener Sognenett-direktøren er en sannhet med modifikasjoner.

Selv om kommunen er både utsatt for hardt vær og ras, opplever Sognenett svært få utfall i egen infrastruktur.

– Når det først skjer, er det gjerne noen som har gravd over en kabel eller tatt ned en linje – og da vil det sannsynligvis bare være snakk om et lokalt utfall med få berørte, sier Hatlevoll og fortsetter:

– Flere teknologiske løsninger er bare bra, og noe vi ser på som positivt i en beredskapssituasjon. Spørsmålet politikerne likevel bør stille seg er om folk som lever på grisegrente plasser ikke skal få være en del av den digitale motorvegen som resten av Norge er en del av?