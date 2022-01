Brikkemangelen gjør at Canon må levere tonerkassetter uten databrikke

Ofte er det slik at når man kjøper en skriver, så er den overraskende billig. Til gjengjeld kan det koste nesten like mye å erstatte alle blekkpatronene som å kjøpe en ny skriver. For det er gjerne blekket skriverleverandørene tjener pengene sine på – i alle fall når de gjelder de billigere skriverproduktene.

Kassetter med databrikke

For å få kundene til å kjøpe originalblekk, framfor billigere, uoriginale blekkpatroner, er blekkpatronene – eller tonerkassettene i dette tilfellet – utstyrt med en mikrobrikke som gjør at skriveren gjenkjenner de originale patronene eller kassettene, og ofte viser en advarsel dersom en uoriginal settes inn. Da kan man bli advart om ting kan slutte å fungere, eller at kvaliteten på utskriften kan bli redusert.

Ofte kreves det noen ekstra trinn på skjermen til skriveren før den kan brukes videre.

Advarsel på Canon Imagerunner-skriver om at det er satt inn en tonerkassett som ikke gjenkjennes. Skjermbilde: Canon

Men hva om heller ikke originale patroner eller kassetter kan gjenkjennes? Dette er for tiden tilfelle med i alle fall mange tonerkassetter til en rekke multifunksjonsskrivere av typen Imagerunner fra Canon, noe selskapet opplyser på denne siden, som blant annet Ars Technica har skrevet om.

Ikke dårligere utskrift

Canon skriver at det ikke noen negative effekter på utskriftskvaliteten ved å benytte rekvisita, som tonerkassetter, uten elektroniske komponenter, men at noe funksjonalitet, slik som å se hvor mye toner det er igjen i kassettene, kan være berørt. Skriveren skal uansett si ifra dersom kassetten er helt tom.

Selskapet opplyser deretter hvordan man kommer videre fra de ulike advarslene som tidligere bare har dukket opp dersom man har satt inn en uoriginal tonerkassett. Ikke at dette er veldig krevende. Stort sett er det bare å trykke på OK-knappen. Men nå er det i alle fall dokumentert.