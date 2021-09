Brikkeselskaper vil hjelpe bilprodusentene ut av «steinalderen»

Mange av verdens bilprodusenter er kraftig berørt av den globale mangelen på mikrobrikker. Konsulentselskap Alixpartner har nylig beregnet at det i 2021 vil bli produseres 7,7 millioner færre biler som følge av brikkemangelen. I en tilsvarende beregning gjort i mai, mente selskapet at nedgangen ville være på 3,9 millioner biler.

Tallet har vokst fordi situasjonen siden da har blitt forverret.

Færre produserte biler betyr tapt omsetning, nærmere bestemt 210 milliarder dollar, rundt 1,8 billioner kroner, i 2021, dersom analysen til Alixpartner fortsatt stemmer med virkeligheten når året er omme.

– Det er ikke rom for feil hos bilprodusentene og leverandørene akkurat nå. De er nødt til å ta ethvert alternativ med i beregningen og sørge for at de bare forsøker seg på de beste valgmulighetene, sier Mark Wakefield i Alixpartners i en pressemelding.

Kollegaen Dan Hearsch legger til at bortimot enhver mangel eller produksjonsforstyrrelse, uansett hvor i verden, vil påvirke virksomheter globalt, og at påvirkningen forsterkes fordi mikrobrikker ikke er den eneste mangelvaren. Det er også mangel på blant annet stål, harpiks og arbeidskraft.

Ikke forvent økt kapasitet

Noe av årsaken til at bilbransjen er spesielt berørt, er bruken av mikrobrikker som gjerne er ekstremt velprøvde. Det er selvfølgelig viktig at elektronikken i biler, ikke minst i sikkerhetsrelaterte systemer, ikke feiler.

Men for brikkestøperiene er dette produksjon med lav fortjeneste, noe som gjør at utsiktene til økt produksjonskapasitet for slike brikker ikke er særlig gode.

Dette kan Intel-sjef Pat Gelsinger bekrefte.

– Jeg kan lage så mange Intel 16-nanometer-brikker som de vil ha, sa Gelsinger i et intervju med Fortune tidligere i september.

Intel har nylig begynt å tilby produksjonskapasitet til andre brikkeleverandører. Dette har ført til at selskapet har blitt bedt om å investere i nye produksjonslinjer for prosessteknologier som var moderne for minst et tiår siden.

Det kommer Intel ikke til å gjøre.

Må se framover

– Det gir ikke mening. verken økonomisk eller strategisk, sa Gelsinger. Han vil i stedet for bidra til at bilbransjen forlater «steinalderteknologien» og tar i bruk mer moderne brikker.

– I stedet for å bruke milliarder på nye, «gamle» fabrikker, la oss heller bruke millioner på å migrere dem over moderne brikkedesign, foreslo Gelsinger.

Det at en slik migrering uansett vil komme før eller senere, gjør det risikabelt for brikkeprodusentene å øke produksjonskapasiteten for de gamle brikkedesignene.

Dette kan være en strek i regningen for blant annet Tesla-sjef Elon Musk, som mener at brikkemangelen kan være over i 2022.

Ingen «quick fix»

Ifølge Enrico Salvatori, president i Qualcomm Europe, vil det ikke nødvendigvis være enkelt å bytte ut de gammeldagse brikkene med mer moderne varianter. Til Fortune forteller han at det ikke er snakk om å bytte ut brikkene direkte.

– Du må redesigne kretsen, bygge nye kort som kanskje må sertifiseres på nytt. Kanskje påvirker dette noe på den mekaniske siden, som igjen kan påvirke bilens chassis. Så det er behov for en dominoeffekt med handlinger, sa Salvatori.