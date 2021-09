Musk: Brikkemangelen vil være over i løpet av neste år

Elbil-kongen Elon Musk tror mangelen på databrikker til bilindustrien vil gå over i løpet av neste år, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Musk kom med uttalelsen på et arrangement under Italian Tech Week i Torino sist fredag, hvor han deltok sammen med John Elkann, som er styreformann i Ferrari og bilindustriforetaket Stellantis.

Mangelen på databrikker har tvunget bilprodusenter over hele verden til å redusere produksjonen fordi de ikke har hatt deler nok til elektronikken i bilene.

Fra alvorlig til avslappet

I slutten av august meldte Volvo at de for andre gang på kort tid måtte stenge fabrikken sin i Torslanda i Sverige. Da hadde Toyota nettopp varslet at de ble nødt til å kutte sin bilproduksjon med 40 prosent nå i september.

Også Daimler, BMW, Jaguar Scania og Ford er blant bilprodusentene som har meldt om produksjonskutt på grunn av brikkemangel under korona-pandemien.

Tesla har ikke meldt om produksjonskutt, men i mai fortalte selskapet at de hadde skrevet om programvaren til bilenes styringssystem for å kunne bruke brikker fra alternative produsenter. På det tidspunktet var Musk nokså bekymret over brikkemangelen og betegnet den som alvorlig.

Nå ser han imidlertid ut til å være mer avslappet med tanke på hvor lenge bilindustrien vil være preget av mangelen. Da han fikk spørsmål om dette, svarte han at han trodde problemet ville være kortvarig.

Han utdypet med å si at han tror de mange brikkefabrikkene som er i ferd med å bli bygget, vil sørge for at leveringskapasiteten til databrikke-industrien vil være god i løpet av neste år.

Brikkefabrikker på vei

Musk nevnte ingen konkrete fabrikkprosjekter, men flere av de store brikkeprodusentene har annonsert at de er i ferd med å bygge nye fabrikker.

Under IAA Mobility-konferansen i München tidligere i september meldte for eksempel Intel at de er i ferd med å utvide sitt anlegg i Irland og at de i løpet av året håper å ha bestemt hvor i Europa de skal bygge sin neste «megafab». I løpet av det neste tiåret tror selskapet de har bygget åtte nye brikkefabrikker i Europa.

Selskapet har også planer om å bygge tre nye fabrikker i New Mexico og Arizona i USA. Disse fabrikkene er imidlertid ikke ventet å stå klare før i 2023.

TSMC og Samsung har imidlertid vedtatt å bruke billion-beløp på å øke produksjonstakten på brikker allerede i 2021.

Og i sommer åpnet Bosch sin nye halvlederfabrikk, som særlig skal produsere for bilindustrien – du kan ta en titt inn i 70.000 kvadratmeter renrom.