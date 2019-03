Bruker maskinlæring til å løse forbrytelser

I en rapport fra Washington Post kommer det frem at NYPD (politietaten i New York) har innført teknologi som kan hjelpe dem med å løse kriminalsaker.

En ny programvare kalt «Patternizr» skal hjelpe etatens politibetjenter med å søke gjennom «hundretusener» av saksfiler ved hjelp av maskinlæring.

Maskinlæring

Programvaren vil gjøre det mulig for analytikere å søke i et bredt utvalg saksfiler på leten etter mønstre og likheter, istedenfor å måtte gå gjennom filene fysisk.

Patternizr er blitt utviklet ved hjelp av maskinlæring-algoritmer basert på ti år med data. Programvaren skanner gjennom informasjon om forbrytelser, inkludert avstand, tid, inngangsmetode, type kraft og mulige mønstre.

Tok to år å utvikle

I rapporten kommer det fram at Patternizr er utviklet av politietaten selv. NYPD forteller til Washington Post at det nye systemet var klart allerede i 2016, men offentligheten ble først oppmerksom på det i et bilag av INFORMS Journal on Applied Analytics.

Ifølge analyseekspert i NYPD, Evan Levine, og tidligere analysesjef Alex Chohlas-Wood, brukte avdelingen to år på å utvikle programvaren. I tillegg påstår de at politietaten i New York er den første i USA til å benytte seg av et slikt system.

Formålet med introduseringen av Patternizr er at programvaren skal bidra til at politibetjenter kan jobbe mer effektivt. En jobb som tidligere har måttet bli gjort manuelt, er nå blitt automatisert.

Norsk politi bruker også analyseverktøy

Seksjonssjef for Politidirektoratet, Harald Bøhler, kan fortelle at politiet i Norge også benytter seg av analyseverktøy.

Harald Bøhler, seksjonssjef i Politidirektoratet. Foto: Kåre M. Hansen, Politidirektoratet

– Vi har flere analyseverktøy i norsk politi fra flere forskjellige leverandører, og disse blir benyttet både av etterretnings- og etterforskningsmiljøene, samt i internasjonalt politisamarbeid, forteller Bøhler til digi.no.

– Vi har et kontinuerlig fokus på fremtidige behov og muligheter knyttet til både generelle analyser av kriminalitetsutviklingen basert på anmeldelser og etterretningsinformasjon, i den enkelte sak – og saker sett i sammenheng.

Samtidig forteller Bøhler at den teknologiske utviklingen byr på utfordringer, men også muligheter de ønsker å benytte seg av.

Bruk av særegen teknologi er ikke nytt for politiet i Norge. I 2017 innførte de «Gotham» i samarbeid med amerikanske Palantir Technologies. En programvare som gjør det mulig for politiet å søke lynraskt i flere hundre millioner fingeravtrykk.