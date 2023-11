Dersom du er en aktiv bruker av Googles skybaserte Drive-tjeneste, har det nå begynt å dukke opp rapporter som gir grunn til bekymring. Mange brukere klager nemlig på at filene deres har forsvunnet fra Drive-kontoen på mystisk vis.

Det var avisen The Register som nylig oppdaget en lengre tråd på Googles støtteforum. Tråden starter med et innlegg hvor brukeren opplyser at samtlige Drive-filer fra mai til i dag plutselig har forsvunnet – altså en periode på rundt seks måneder.

– Veldig ødeleggende

– Jeg brukte kontoen for noen dager siden, og sist morgen skjedde dette forferdelige problemet. Veldig ødeleggende, og filene er veldig viktige for meg. Trenger enhver hjelp for å fikse problemet, skriver brukeren.

Vedkommende legger til at han benyttet seg av gjenopprettelsesløsningen som Googles eget støtteteam tilbød, men uten hell. Det hevdes også at ingen filer har blitt manuelt slettet og at kontoen kun er brukt lokalt uten deling eller synkronisering av noen filer.

En betydelig mengde andre brukere har kastet seg på, og antallet brukere som har klikket på «samme problem»-knappen i åpningsposten, teller i skrivende stund flere hundre.

Google har anerkjent problemet og har lagt inn et svar i tråden hvor de hevder at saken er under etterforskning.

– Vi etterforsker rapporter om et problem som rammer en begrenset gruppe brukere av PC-versjonen av Drive, og vil følge opp med flere oppdateringer, skriver Google-representanten i svaret.

Kommer med anbefalinger

Mens etterforskningen pågår, anbefaler Google brukere å la være å koble fra kontoen dersom man bruker PC-versjonen ev tjenesten. Selskapet sier også at brukere må avstå fra å slette eller flytte appdata-mappen.

I tillegg anbefaler Google-representanten å lage en kopi av appdata-mappen dersom man har tilstrekkelig med plass på harddisken til å gjøre dette.

Google har ikke i skrivende stund sagt noe om akkurat hvor problemet ligger, men noen av brukerne på forumet hevder å ha kommet til bunns i feilen. Én sier at problemets kjerne er at klienten ikke har lastet opp dataene i skyen og at et eller annet i den seneste versjonen har ført til en tilbakestilling av den lokale profilen.

– Det betyr at dine lokale, cachede, uopplastede filer nå er bortgjemt i en backup-mappe. På grunn av dette er det ingenting Googles støtteteam kan gjøre, skriver brukeren i innlegget.

Akkurat hvor problemet ligger, hvor utbredt det er og hvorvidt Google kan assistere med å få tilbake filene som brukere har mistet, er ennå uvisst.