Google med ny funksjon: Nå har det blitt enkelt å dele filer mellom Android-mobilen og Windows

Apple-folket har lenge nytt godt av en funksjon kalt Airdrop, som enkelt lar brukere dele filer mellom Apple-enheter. For noen år siden fikk Android-leiren en lignende funksjon kalt Nearby Sharing – og denne har nå fått en viktig oppdatering.

På den offisielle Google-bloggen kan man nå lese at Nearby Share-funksjonen utvides til Windows-plattformen – som altså betyr at det heretter blir mye enklere og kjappere å dele filer mellom Windows- og Android-enheter.

Betaversjon

Funksjonen rulles ut i de fleste regioner i verden i en betautgave, og Norge er blant landene hvor den blir tilgjengelig først.

For å få glede av funksjonaliteten må man laste ned Windows-versjonen av appen, som man kan gjøre fra denne siden, og deretter kan man starte delingen.

For å sende et bilde, video eller dokument fra PC-en til en Android-enhet bare drar og slipper man filen over i appen og velger hvilken Android-enhet som skal motta den. Det fungerer på samme måte andre veien, så lenge appen er åpen på PC-en.

Google opplyser at det er enda raskere å dele mellom sine egne enheter. Så lenge begge enhetene er logget inn på Google-kontoen, vil filoverføringene aksepteres automatisk, selv om skjermen er slått av. Man kan også overføre hele mapper av gangen, om man har behov for det.

Kommer allerede med Android

Som Google peker på, er Nearby Share allerede installert på alle mobile enheter som har Android 6 Marshmallow eller senere installert, så for de fleste trenger man altså kun å installere Windows-versjonen av appen for å bruke tjenesten.

Som Apples Airdrop baserer Nearby Sharing seg på Bluetooth-teknologien, og ifølge Google bør man være innen fem meters rekkevidde for å bruke funksjonen.

Selskapet forteller videre at funksjonen er utviklet med sikkerhet i høysetet. Brukeren vil alltid bli spurt om å bekrefte overføringen før man mottar en fil fra andre brukere, og du har også alltid full kontroll over hvem som kan oppdage og dele med enheten din. Alle overføringer er beskyttet med ende-til-ende-kryptering.

Flere detaljer kan du finne på Googles egen produktside.