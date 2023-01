Buen er tilbake

For noen år siden var buede TV-er en aldri så liten motegreie. Det begynte med at LG dro OLED-kortet for å knuse konkurrentene som drev med LCD-skjermer. En OLED-skjerm er i praksis bare en film med lysende piksler og kan både bøyes og i noen tilfeller rulles.

En stund var de alene om å kunne tilby buede skjermer, og ideen var at dette skulle være nesten som å gå på kino, hvor store lerreter er buet. Et buet lerret gjør at kinogjengeren sitter med omtrent lik avstand til filmen. Det har selvfølgelig å gjøre med hvor i salen man sitter, men det fungerer best i midten.

Og som på kino, så også på TV. Her er jo sjansen for at man sitter rett foran, enda større. Det ergret selvfølgelig erkekonkurrenten Samsung grusomt.

Så det tok ikke lang tid før Samsung klarte å produsere buede LCD-skjermer, noe de markedsførte voldsomt. De tutet mer i bukkehornet enn LG gjorde og tiltrakk seg masse salg. Helt til at kundene oppdaget at dette var bare tøys. De før så flate TV-ene tok plutselig masse plass igjen. Så eventyret var over på et par hektiske år. Nå gjaldt det å konsentrere seg om 4K. Kunden må jo ha en gulrot å strekke seg etter.

Fugl Fønix

Men sannelig: Nå trekker LG buen fram i lyset igjen. LG OLED Flex er en ny bøyelig modell på 42 tommer. Dette er en TV, med dertil tilhørende prosessor, men det er nok spillmarkedet som er hovedfokus. Og her kan det faktisk ha noe for seg. Flex-en har en motorisert bøyefunksjon som vrir skjermen fra helt flat, som de fleste skjermer, til å omslutte spilleren i mye større grad. Graden av bøying kan justeres i 20 trinn opp til det som på fagspråket kalles 900R. Det vil si at en så stor skjerm temmelig godt fyller hele synsfeltet til brukeren.

LG OLED Flex kommer med en røslig kasse på baksiden for tilkoblinger og fire høyttalere.

Selv om LED-baserte skjermer har utviklet seg voldsomt, har OLED-teknologien fremdeles et par ess oppi ermet. Dypere svart får du knapt, og i spill er det jo mye som foregår i mørke scener. Det andre er at responstiden er formidabel – og selvfølgelig at fargemetningen er særdeles god.

Fjernkontroll

Det er ikke bare bøyningen som kan kontrolleres med fjernkontroll. Du kan også stille høyden på skjermen 140 mm og vinklingen fra 10 grader opp til 5 grader ned.

Selv om skjermen er på 42 tommer, er det mulig å få et mindre bilde. Det kan være på 32 tommer eller 27 tommer enten i toppen, i midten eller i bunnen av skjermen. Poenget er at du da kan sitte enda nærmere hvor full oversikt over hele skjermen er avgjørende.

Med lyd

LG har tenkt på mer enn bilde. Her finner vi doble frontrettede elementer med utgangseffekten 40 watt og en innebygget mikrofon med integrert eliminering av ekko. Vi nevner også Dolby Vision i 4K med 120 Hz oppfriskning og 4 HDMI 2.1 kontakter. Og noe som sikkert er viktig for mange: AMD FreeSync Premium for best mulig synkronisering av bildemateriale mot bildekilde.

Prisen for et slikt grandiost utsyn mot spillverdenen er 29.990 kroner.