Canon lanserte sin speilløse utfordrer til Nikons nye fullformat

Ifølge Canons pressemelding så revolusjonerer igjen Canon den fotografiske fremtiden for bilder og video med det de kaller «det banebrytende nye EOS R-systemet». Mon det.

Sony skaffet seg rundt 5 års ledelse på både Nikon og Canon innen speilløse digitale fullformatkameraer. Nikon lanserte sitt for noen uker siden, og det lå vel i kortene at Canon var hakk i hel.

Familiebilde: Nytt kamera, fire nye objektiver og tre adaptere som bygger bro til fortiden. Foto: Canon

Så i dag er det altså offisielt. Canon har gjort alvor av sin speilløse fremtid. På samme måte som med Nikon vil det ikke skje over natta, men alle som elsker Canon og synes speilet er en anakronisme kan nå få sitt drømmekamera.

På sikt er det vel all grunn til å tro at speilreflekskameraene vil gli inn i glemselen og stort sett finnes på museene sammen med de analoge kameraene.

Det er ikke mye som taler for at innovasjonen av speilmekanismen, som gjorde at fotografene kunne se ut gjennom objektivet langs den samme aksen som filmen eller sensoren, skal ha noen fremtid. I dag bidrar den til å gjøre kameraet rundt 3 centimeter tykkere, tilføre kompleksitet og kostnader. Og så kan man nok stille spørsmål om verdien av å se ut av objektivet optisk, eller om man like godt kan se det på en av de to søkerskjermene som faktisk er et bilde av hva sensoren ser.

Canon EOS R

Sentralt i Canons lansering er selve kameraet EOS R. Det er vesentlig mindre enn speilrefleksene og kommer med en fullformat-sensor på 30,3 millioner piksler (megapiksler). De har altså lagt seg mellom Nikons to modeller med 24 og 45 megapiksler. Her kommer, også som Nikon, en ny generasjon av bildeprosessoren, Digic 8.

Canon mener at dette kameraet er helt unikt i måtene det kan fokusere i dårlige lysforhold og det har ifølge produsenten verdens raskeste autofokus på 0,05 sekunder.

Canon fremhever også som Nikon at de nå kan fotografere uten en lyd. Det er ikke lenger noe speil som skal slå opp og de kan sette kameraet til å bruke elektronisk lukker i stedet for mekanisk. Det er jo egentlig litt pussig at mange speilløse kameraer, og for den saks skyld mobiler, kan «tilsettes» speilklikkelyd når man tar bilde.

Adaptere for eksisterende optikk

Adapter: For å bruke objektiver fra de tidligere fullformat speilreflekskameraene må man ha et adapter som flytter objektivet bort fra sensoren lik den avstanden som speilmekanismen før opptok. Foto: Canon

Adaptere er umåtelig viktig for Canon, som det også er viktig for Nikon. De ønsker at kundene sine skal kunne fortsette å bruke den optikken de har investert i. Fra start vil Canon ha tre adaptere tilpasset eksisterende objektiver, i tillegg til at de selvfølgelig også lanserer nye objektiver som er tilpasset det mye tynnere kamerahuset uten speilmekanismen.

Det betyr at både hus og objektiver blir mindre, noe som er et godt argument når knøttsmå mobilkameraer spiser seg inn på kamerabransjens tidligere enemerker.

Prisene på huset er 24.990 kroner og det vil være i salg fra oktober. Med objektivet på 24-105 mm må man plusse på 10 000 kroner til. Til sammen lanserer Canon fire ulike objektiver fra start, men det er vel all grunn til å tro at de vil følge på med en rekke nye i årene framover.

Vært der lenge

Canon er ikke nykommere på speilløse kameraer.

De har holdt på med EOS M lenge, men i det mindre APS-C formatet. Det har gjort at de har skaffet seg en god posisjon i det markedet blant fotografer som vil ha så små kameraer som mulig, men en så stor sensor som mulig.

