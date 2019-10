Nikon med speilløst APS-C systemkamera

I fjor lanserte Nikon først, tett fulgt av Canon, sitt speilløse systemkameraer i fullformat. Begge håpløst etter konkurrenter som hadde boltret seg i markedet i mange år. Men Canon, skal det sies, har i det minste hatt speilløse systemkameraer i APS-C-format i mange år. Nylig lanserte de nok en ny utgave; EOS M6.

Nå får de, sikkert ikke velkomment, selskap av erkekonkurrenten Nikon som i dag lanserte sitt Z 50. Det er selskapets første speilløse kamera i Z-serien med DX-format. Det vil si deres betegnelse på APS-C formatet.

To objektiver

Sammen med Z 50 kommer to objektiver som er skreddersydd til det nye speilløse formatet. Det er jo slik at når man flytter objektivet mye nærmere sensoren, fordi man (endelig) slipper speilmekanismen, så kan man lage mindre optikk. Og det er jo litt av vitsen med små systemkameraer.

Begge objektivene er zoomer og bærer som vanlig navnet Nikkor. Det ene, som er det som vil følge med kameraet når man kjøper et såkalt kit, er en zoom på 16-50 mm med f/3.5-6.3. Det andre er for en større sak på 50-250 mm med f/4.5-6.3.

Selvfølgelig kan man også bruke objektiver fra andre Nikon-kameraer ved å bruke adaptere, men da øker størrelsen.

To filosofier

Med sin siste variant av EOS-kameraet kom Canon med en ny bildesensor som økte oppløsningen fra 25 til 32,5 MP. Nikons nye kamera stopper på 20,9 MP.

I teorien burde den være en god del mer lyssterk fordi sensorelementene blir større. Da kan hvert av dem kan fange flere fotoner og få et høyere signal-støyforhold som er bedre i dårlig belysning. Så oppgir også Nikon et ISO-område som går helt til 51 200 der Canons nye EOS M6 stopper på 25 600. Ulempen er selvfølgelig at det er færre piksler i bilder og mindre å klippe i.

Øye AF

Godt grep: Som andre Nikon-kameraer gjør "utstikkeren" at du får veldig godt grep om kameraet. Foto: Nikon

Som vi har sett i mobiltelefoner har Nikon bygget inn autofokus på øyne. Det er praktisk når det er folk med i bildet, og det er det jo som regel.

Autofokuset er bygget inn i sensoren i form av 209 fokuspunkter som dekker 90 prosent av bildefeltet.

Det er mulig å ta 11 bilder i sekundet med autofokus og automatisk eksponering.

Nikon har ikke gjort som Canon og droppet den innebygde søkeren. Her er det en høyoppløst søker i tillegg til den obligatoriske LCS-skjermen.

Video

Selvfølgelig kan kameraet filme i 4K med 30 bilder i sekundet og det bruker hele bildebrikken til jobben. Det er også mulig å filme med 120 bilder i sekundet, men bare i Full HD. Det vil si 1920 ganger 1080 punkter.

Det følger med en lader som er vanlig i kamerabransjen, men nå er det også mulig å lade batteriet inne i kameraet via en USB-C-kabel. Dog ikke fra en mobillader, men fra et eget adapter som støtter batterispenningen på 7,2 volt. Batteriet i mobiler er på halve spenningen.

Canon derimot, som også har hengt igjen lenge på dette området kan bruke en mobillader og gjør DC-DC-konvertering. Forutsetningen er et det er en USB-C-kabel i begge ender.

Z 50 alene koster 9 490 kroner, men et bedre kjøp er kit-et med den minste zoomen til 10 990 kroner. De som vi ha med begge zoomene kan få det for 13 290 kroner.