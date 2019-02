Canon utvider på speiløs fullformat

I høst lanserte Canon sitt nye speilløse kamerahus EOS R. Nå følger de opp med en billigere modell; EOS RP. Om P står for Poor skal være usagt, men dette er et mindre og enklere kamera enn storebror. Interessant nok er det også veldig lett. Huset i magnesium veier bare 485 gram. 140 gram mindre enn R-modellen og bare 90 gram mer enn det vesentlig mindre speilløse systemkameraet med APS-C-sensor. Men selvfølgelig; Optikken veier også mye, og jo mindre sensoren er, jo mindre og lettere blir optikken.

Store- og lillebror: Nye EOS RP (til høyre) er mindre og lettere enn EOS R, men i forhold til EOS M (til venstre) er det større. Spesielt fordi optikken som trengs til den større sensoren i forhold til APS-C blir mye større. I areal er sensoren over to ganger større. Foto: Odd R. Valmot

Det mest interessante er selvfølgelig prisen, som selvsagt vil variere. Den veiledende prisen fra Canon er 15.599 kroner for huset, inkludert en adapter-ring for de som vil bruke optikk som er beregnet på selskapets speilrefleksobjektiver. En slik ring trengs fordi et speilløst kamera har rundt 3 cm tynnere hus, fordi speilmekanismen er tatt ut. På sikt vil de som anskaffer speilløse systemkameraer kjøpe ny optikk beregnet på dette, hvor man slipper adapter-ringen.

Canon selger for øvrig et komplett kit til 25.999 kroner.

Litt grovere sensor

I forhold til R-modellen som har en sensor på 30,3 MP, har RP en på 26,2 MP, men også en pris som ligger 8 500 kroner under. Oppløsningen er litt mer enn erkekonkurrent Nikon som nylig lanserte to modeller, der Z6 har en sensor på 24,5 MP. Med en pris som ligger rundt 5 500 kroner lavere vil nok mange se nøye på EOS RP, men de må vente til over sommeren. Den tidligere lanseringen og prisen er nok et svar til alle som lurer på om de skal forlate kanonskipet til fordel for Nikon eller andre konkurrenter.

For de som er vant med fullformat speilreflekskameraer er både dette og andre speilløse varianter en litt annen og mer behagelig opplevelse med lettere og tynnere hus som er mer grepsvennlige.

På samme måte som storebror, har dette kameraet såkalt Dual Pixel CMOS AF. Det betyr at 4779 piksler også gjør tjeneste i autofokusmekanismen. Det resulterer i det Canon hevder er verdens raskeste autofokus på 0,05 sekunder.

To søkere: Som andre kamera i denne klassen har EOS RP to søkere. En OLED-skjerm der den optiske søkeren satt og en 3 tommer LCD-skjerm som er hengslet til huset. Foto: Canon

En av unnskyldningene for å beholde speilet har vært søkeren. Det nye kameraet har en 0,39 tommer stor OLED-skjerm i stedet med 0,8 MP oppløsning. (Fotobransjen oppgir alle slike skjermer i dots, som i dette tilfelle er 2,36 millioner. Om det er for å lure på seg mer, eller fordi det passer bedre med måten de oppgir sensoren på er uvisst, men det må tre dots til for å skape en fargepiksel.)

Programmerbar

RP-modellen har den samme bildeprosessoren, Digic 8, som R, men kameraet har litt mer nedtonet ytelse. Det kan ta 4 og ikke 5 bilder i sekundet og det har litt mindre avansert video.

Lite hus: I forhold til optikken ser EOS RP sitt hus veldig smått ut. Foto: Canon

Det har en mer tradisjonell utførelse av kamerakontrollene, men de er programmerbare slik at brukeren kan tilpasse de to kontrollhjulene og andre ting til eget bruk.

Batteriet er litt mindre enn i R, men det burde holde til mellom 700 og 800 bilder. Som R-modellen kan endelig kameraet lade direkte uten å ha med en egen ladedokk. Det har til og med fått USB-C. Her er det noen som har tatt grep.

EOS RP har innebygget både Bluetooth og WiFi og deler bilder mens man tar dem, eller man kan bruke tilkoblingen som en fjernkontroll.

Objektiver

Både Canon og Nikon er i ferd med å lansere flere nye objektiver til de nye speilløse husene. De ser begge at markedet for speil ikke er framtiden. Ikke minst fordi de har mistet markedsandel til Sony og andre som har tatt spranget til de speilløse for lengst.

I løpet av året vil Canon ha 10 objektiver til R- og RP-kameraene om alt går som planlagt.

De fleste objektivene har innebygget toakset optisk stabilisering. Det kommer i tillegg til en treakset elektronisk stabilisering i selve huset.