Open AIs Chat GPT-tjeneste har blitt svært populær på kort tid, og dermed er det logisk at det lanseres selvstendige apper til de ulike plattformene. Mac-folket har allerede fått sin egen Chat GPT-app, og nå er det Windows' tur.

Open AI kunngjorde på torsdag at en tidlig versjon av Chat GPT-appen nå er tilgjengelig for Windows-brukere. I første omgang er det kun Plus-, Enterprise- og Team-abonnentene som får anledning til å teste ut applikasjonen.

Den kan lastes ned fra Microsoft Store nå.

Slippes snart til alle brukere

Open AI sier at de akter å bringe appens fulle funksjonalitet til alle brukere på et senere tidspunkt, men det er ennå ikke angitt et tidspunkt for når dette vil skje.

På samme måte som på Mac lar Windows-versjonen brukere kjøre Chat GPT i et eget vindu som kan kjøres ved siden av andre, åpne applikasjoner på PC-en. Man kan kjapt få tilgang til appen via Alt + Space-snarveien.

Brukere kan bruke appen til å chatte med KI-tjenesten om filer og bilder som lastes opp, og for eksempel oppsummere og analysere dokumenter – og alt det andre man kan benytte den populære snakkeroboten til.

Open AI sier at denne appen bringer med seg de nyeste forbedringene, inkludert tilgang til den tidlige versjonen OpenAI o1-modellen – som ble lansert i september. Dette er den nyeste og mest potente modellen fra selskapet så langt.

Mac-versjonen hadde sårbarhet

Windows er den siste store plattformen som tilgodeses med en egen Chat GPT-app, etter at både Mac, IOS og Android har fått sine apper. Mobilversjonene var ifølge Open AI etterspurt av mange brukere som rapporterer at de setter pris på å kunne bruke Chat GPT-tjenesten på farten.

Som blant andre The Verge har fortalt, hadde Mac-versjonen av appen en potensielt farlig sårbarhet som innebar at samtalene med Chat GPT ble lagret i klartekst lokalt på datamaskinen. Dette kunne for eksempel gjort det mulig for andre å spionere på brukeren med ondsinnet programvare.

Etter at Open AI ble gjort klar over sårbarheten, ble det sluppet en oppdatering som sørget for å kryptere samtalene, noe som formodentlig også gjelder for den nye Windows-versjonen av appen.