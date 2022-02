Chrome får ny logo for første gang på åtte år – kan du se hva som er nytt?

Det er ikke så veldig ofte at de velkjente logoene og symbolene til de mest utbredte produktene i teknologiverdenen endrer seg, og derfor blir det gjerne en stor sak når det først skjer – selv om endringene er små.

Som blant andre Engadget rapporterer har verdens største nettleser fått en ny logo, men det kreves et godt trent øye for å se akkurat hva oppdateringen består i.

Endrer skygger og fargenyanser

Det var en av designerne bak Google Chrome, Elvin Hu, som nylig meddelte via Twitter at nettleserens ikon skal fornyes for første gang på åtte år. Det nye ikonet har allerede kommet på plass i den nye Canary-versjonen av Chrome, og vil dukke opp for vanlige brukere etter hvert.

Den svært subtile endringen består i at skyggene som var lagt inn i det gule, røde og grønne feltet i logoen er tatt bort. Dette ble gjort for å gjøre logoen «flatere» og mer i stil med Googles overordnede designfilosofi.

I tillegg har den blå sirkelen i midten av logoen vokst noe i størrelse, og alle fargene er blitt gjort lysere og sterkere.

En annen endring, som muligens er den aller minst synlige, er at Google har lagt inn en svak gradering i den grønne og røde fargen. Årsaken til dette er ifølge Hu at visse nyanser av de to fargene plassert rett ved siden av hverandre forårsaket en ubehagelig fargevibrasjon, noe graderingen skal fikse.

Chrome-logoens evolusjon siden nettleserens lansering i 2008. Foto: Google/Twitter

OS-tilpasninger

Den andre nyheten er at Chrome-logoen nå er tilpasset de ulike operativsystemene. Elvin Hu kan opplyse at logoen har et synlig gradert utseende i Windows, mens i Chrome OS-utgaven vil fargene være lysere og uten graderinger for å matche andre ikoner på plattformen. MacOS-utgaven vil på sin side ha et tredimensjonalt design.

I en separat Twitter-melding forteller Chrome-designeren at de vurderte mer drastiske endringer av Chrome-logoen, blant annet ved å eksperimentere med «negativt rom» i form av hvite tomrom mellom de fargede feltene. Dette ville imidlertid gjøre logoen som helhet mindre, ifølge Hu, og dermed også mindre gjenkjennelig ved siden av andre Google-apper.

Den opprinnelige Chrome-logoen fra 2008 hadde et karakteristisk, tredimensjonalt «kuledesign», og den største designendringen skjedde i 2011, da Google gikk over til det enklere og flatere designet vi kjenner i dag. Den neste endringen kom i 2014 og har altså overlevd helt frem til i dag.