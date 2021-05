Snart kan du la Chrome bytte passord for deg

Googles utviklerkonferanse Google I/O er nettopp avsluttet, og noe av det vi tar med oss derfra er Googles planlagte forbedringer for sikkerhet og personvern i Chrome, verdens klart mest brukte nettleser. Noen av endringene rulles ut om ikke lenge, mens andre vil ikke bli aktuelle for Norge på noen måneder ennå.

Ikke bruk passord «123» ...

Den viktigste av disse er kanskje utvidelsen av Chromes funksjon for å sjekke om passordene dine er kompromittert. Grunnversjonen av denne har eksistert en stund allerede, og fungerer ved at Chrome sjekker passord opp mot eksisterende lister over passord på avveie. Chrome kan sjekke alle sine registrerte passord for deg samtidig, eller sjekke passordet du bruker når du logger deg inn på en eller annen nettside.

... når du kan bytte passord på 1-2-3!

Det som blir nytt i Chrome er imidlertid at du også skal kunne endre disse passordene direkte gjennom nettleseren, uten å måtte lete frem den riktige siden for slikt på hver enkelt nettbaserte tjeneste du bruker.

Å gjøre dette én for én for kanskje hundrevis av tjenester, er ikke så rent lite arbeidskrevende og selvsagt noe de fleste ikke gidder. Hvis fantasien ikke strekker til, vil Chrome også kunne foreslå et sikkert passord for deg og automatisk bytte det ut i sin innebygde passordhåndterer.

Først i USA, deretter resten av verden

Denne nye funksjonen rulles ut først i USA, og deretter gradvis for flere websider og land. Det kan virke som det er Chrome for Android som får funksjonen i første omgang, og det er litt uklart om Chrome for andre typer enheter vil få oppdateringene med det samme, eller om de må vente litt.

Inkognito blir mer ... inkognito

Det skal også bli enklere å styre bruken av informasjonskapsler - kanskje bedre kjent som cookies. Både i inkognito-modus og vanlige vinduer skal du kunne velge bort tredjeparts informasjonskapsler for en nettside, eller blokkere slike for alle nettsider.

I inkognito-modus vil også tredjeparts informasjonskapsler være blokkert som standard, og de vil slettes automatisk når du lukker et inkognito nettleservindu. Du skal også enkelt kunne tillate slike informasjonskapsler i inkognito-modus om du faktisk ønsker å at en spesifikk nettside skal kunne bruke dem.

Det skal også bli mulig å la Chrome automatisk slette søkehistorikken for de siste 15 minuttene når du lukker vinduet.

Gode passordvaner

Selv om Google kan hjelpe litt til, er det lite som slår et sterkt passord som du husker fra gang til gang og ikke bruker noe annet sted. Vi minner derfor om Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)s huskeregler for god passordsikkerhet:

Aktiver to-trinns bekreftelse, hvis det tilbys Bruk unike passord Skriv gjerne ned passordene dine Bytt passord hvis du mistenker at det er kommet på avveie

I en verden der nesten alt krever en brukerkonto og dertil hørende innlogging, blir det mange passord å huske på, og mange velger derfor å gjenbruke passord flere steder. Det sier seg selv at det er risikabelt dersom passordene skulle komme på avveie, noe som skjer oftere enn man kanskje skulle tro. Du kan sjekke selv på haveibeenpwned.com.