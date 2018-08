Chrome får støtte for åpen og mer effektiv videokodek

Google Chrome kan bli den første nettleseren som får offisiell støtte for video kodet med den nye videokodeken AV1. Dette opplyser selskapet i et blogginnlegg som handler om betautgaven til Chrome 69.

Men av ukjente årsaker har avsnittene om AV1 blitt fjernet i ettertid. Det hele er likevel fanget opp av flere teknologinettsteder, og det er stadig oppgitt på Googles Chrome Platform Status-side at AV1-dekoding kommer i Chrome 69.

Mange støttespillere

Bak AV1 står Alliance for Open Media (AOMedia), som ble etablert i 2015. Blant medlemmene i denne alliansen finner man alle de største nettleserleverandørene, flere av de største strømmetjenestene og en rekke leverandører av blant annet programvare, mikrobrikker og videokonferanseløsninger.

Hensikten med alliansen er å skape et royaltyfritt videoformat med gode nok egenskaper til at det i praksis kan erstatte bransjestandarder som H.264 (AVC) og H.265 (HEVC), som ikke er royaltyfrie.

Utdatert og ubrukelig

Begge er delvis utviklet av MPEG (Moving Picture Experts Group), men tidligere i år skrev Leonardo Chiariglione, som er formann i MPEG og den ene av gruppens to grunnleggere, at AVC er utdatert og at HEVC er ubrukelig på grunn av lisenssituasjonen.

– Gode historier har en ende, så forretningsmodellen til MPEG kunne ikke vare for alltid, skriver Chiariglione. Han mener at millioninvesteringene som bransjen har gjort for å skape HEVC, vil gå opp i røyk, og at den royaltyfrie modellen til AOMedia vil spre seg til også til andre forretningssegmenter.

Bygger på tre andre kodeker

AV1 er i utgangspunktet en videreutvikling av Googles VP9-kodek, men tar også i bruk teknologi fra Daala-kodeken til Xiph og Mozilla, samt Thor-kodeken til Cisco.

AV1 skal være rundt 30 prosent mer effektiv enn VP9. Det vil si at den tilbyr bedre kvalitet med samme bitrate som VP9, eller tilsvarende kvalitet med betydelig lavere bitrate. VP9 brukes i dag av blant annet YouTube og støttes av moderne nettlesere, med Apple Safari som et vesentlig unntak.

Facebook har gjennomført tester med AV1 og har blitt såpass overbevist at selskapet allerede har bestemt at det vil begynne å levere AV1-kodet video, så snart flere av nettleserne får støtte for det.

Kun til pc

I første omgang er det pc-utgavene av Chrome som skal få støtte for AV1, for avspilling av AV1-video vil etter alt å dømme være for ressurskrevende til at det egner seg for smartmobiler. Trolig får Chrome for Android slik støtte først når maskinakselerasjon av AV1 blir innebygd i systembrikker for blant annet smartmobiler og nettbrett.

Hvor raskt det vil skje, er uklart, men målet er bred maskinvarestøtte i 2020. ARM er blant medlemmene av Alliance for Open Media, mens utbredte Qualcomm så langt ikke er medlem.

Det er selvfølgelig temmelig begrenset med AV1-kodede videoer der ute så langt, men Facebook tilbyr én på denne siden. I nettlesere uten AV1-støtte vil videoen være kodet med en annen kodek.

I tillegg til Chrome, er det også klart at det jobbes med å få på plass AV1-støtte i Firefox. Mozilla er en ivrig forkjemper for kodeken og jobber aktivt for å fremme bruken av den.

Nye CSS-triks

AV1-støtte er ikke den eneste nyheten som kan ventes i Chrome 69. Blant annet loves det CSS-støtte for «busslommen» («notch») øverst på skjermen, som stadig flere smartmobiler blir utstyrt med. Dette omfatter også støtte for CSS Environment Variables.

Nytt er også CSS-støtte for blant annet koniske gradienter og økt utviklerkontroll over scrollingen av webinnhold gjennom det som kalles for CSS Scroll Snap Points.

Dette og mye mer er nærmere omtalt i dette blogginnlegget.

