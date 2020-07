Chrome kan snart bli mer batterivennlig

Chrome bruker mye ressurser, både fra prosessor og minne. Noe av dette skyldes funksjonalitet som brukerne trolig setter pris på, slik som forhåndslasting av websider og «back/forward cache». Det sistnevnte gjør at nettleseren lagrer i minnet både innholdet og tilstanden til sider som brukeren har navigert seg bort fra, slik at disse raskt åpnes slik de var, dersom brukeren benytter bakover- eller framoverknappene.

Denne ressursbruken fører til at annen programvare på systemet får mer begrensede ressurser, i alle fall på enheter hvor det i utgangpunktet er ganske knapt med prosessorkraft og minne. Dette går også ut over batteritiden til bærbare enheter.

Som Digi.no tidligere har skrevet, så kommer Chrome trolig til å få noe redusert minnebruk ved at nettleseren får støtte for den nye heapminne-implementeringen som tilbys av Windows 10 version 2004 og nyere. Ifølge tester skal dette kunne redusere minnebruken med rundt 27 prosent, men det avhenger sannsynligvis mye av bruken. Det vil selvfølgelig bare gjelde Chrome for Windows. Hvor raskt dette kommer på plass, er uklart.

Redusert bakgrunnsaktivitet

I Chrome 86 kommer Google trolig med en endring som kan bety betydelig redusert prosessorbruk i de tilfellene hvor brukeren har flere faner åpne i nettleseren og i liten grad veksler mellom disse. Endringen innebærer en ytterligere innstramming av hvor ofte JavaScript-timeren i Chrome får våkne opp i bakgrunnsfaner.

Bakgrunnen for endringen er omtalt nærmere i dette dokumentet, som nylig ble omtalt av nettstedet The Windows Club.

I dag lar Chrome denne timeren våkne opp én gang i sekundet og bruke opptil rundt 1 prosent av CPU-kapasiteten. Dette brukes blant annet til å sjekke om det har skjedd noe på den aktuelle websiden, for eksempel at brukeren har endret skrolleposisjonen. Men så lenge fanen ligger i bakgrunnen og ikke er synlig for brukeren, har slik aktivitet vanligvis liten nytteverdi for brukeren. Blant unntakene er funksjonalitet basert på WebSocket.

Én gang i minuttet

Derfor planlegger Google å begrense oppvåkningen av JavaScript-timeren i bakgrunnsfaner til bare å skje én gang i minuttet . Dette skal tilsvare det Apple har gjort i Safari.

Effekten av dette avhenger av bruken. Det har begrenset effekt når brukere bare har noen få faner åpne i nettleseren på en gang, og temmelig stor, potensiell effekt når antallet åpne faner er stort.

I en test med 36 bakgrunnsfaner og en blank forgrunnsfane, skal Google ha oppnådd 28 prosent bedre batteritid på MacBook Pro ved å redusere antallet oppvåkninger i bakgrunnsfanene i Chrome. Det tilsvarer i dette tilfellet nesten to timer forbedret batteritid, noe som ifølge Google-dokumentet ikke er helt på høyde med Safari, men likevel en klar forbedring.

Innstramming i hvor ofte JavaScript-timere får våkne i bakgrunnsfaner i Google Chrome kan gi betydelig forbedret batteritid når antallet bakgrunnfaner er høyt. Tabellen er for en gitt test med 36 bakgrunnsfaner og en blank forgrunnsfane. Illustrasjon: Google

Effekten av dette er på ingen måte like stor dersom forgrunnsfanen brukes aktivt, til slik som å spille av Youtube-videoer. Da var medianforbedringen på 36 minutter. I denne delen av testen var innstillingene på PC-en satt slik at skjermens lysstyrke aldri ble automatisk justert.

Det er uklart om denne nyheten også vil berøre andre Chromium-baserte nettlesere.

64-bit til Android

En annen Chrome-nyhet som det finnes mer dokumentasjon for, er at Android-utgaven endelig tar steget opp fra 32 til 64 bit. Ifølge Android Police skal dette riktignok bare gjelde enheter som kjører Android 10 eller nyere, altså relativt nye enheter. Dette ser foreløpig ut til å gjelde fra og med Chrome 85, selv om enkelte har sett også 64-bits testversjoner av Chrome 84. Chrome 85 er ventet i august.

Dette er i så fall på tide, for det er jo snart et år siden Google innførte et krav om at nesten all ny eller oppdatert programvare som distribueres gjennom Google Play må komme i 64-bit utgave i tillegg til 32 bit. Det er likevel ikke før 1. august 2021 at Google Play helt vi slutte å tilby 32-bit-apper til enheter med støtte for 64-bit.

En test Android Police har gjort av Chrome 83 (32-bit) og 85 (64-bit) for Android, viser at den kommende utgaven oppnår 8 prosent forbedret resultat i ytelsestesten Octane. Det understrekes at dette også kan skyldes andre forbedringer enn overgangen fra 32 til 64 bit.

Det er mulig å se om Chrome (og andre Chromium-baserte nettlesere) er 32- eller 64-bit ved å taste inn chrome://version/ i adressefeltet til nettleseren.