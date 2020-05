Chrome skal stoppe de mest batteritappende annonsene

I motsetning til flere andre nettlesere, har Google Chrome ingen fullverdig, innebygd annonseblokkerer. Googles rolle som annonseleverandør veier nok tungt her. Men samtidig har selskapet alltid vært opptatt av at webopplevelsene skal være gode. Flere sidevisninger gir mer penger i kassa til Google, siden så mange nettsteder benytter annonser fra Google.

Påtrengende, invaderende og ressurskrevende annonser bidrar ikke til gode brukeropplevelser. Tvert imot. Derfor tok Google for noen år tilbake initiativ til et samarbeid om bedre annonseopplevelser på weben, som så har utarbeidet en standard for bedre annonser. I ettertid har i alle fall Chrome begynt å blokkere flere annonser som ikke overholder kravene i standarden.

Ressurskrevende annonser

Jobben er likevel ikke gjort, og Google har nå gitt seg i kast med nok en problematisk form for annonser, nemlig annonser som er veldig ressurskrevende og dermed raskt tapper batteriet til mobile enheter, eller som gjør store innhogg i brukernes mobildatakvoter. Dette kan blant annet være annonser som i det skjulte utvinner kryptovaluta, men også annonser som rett og slett er dårlig programmert.

Slik vil annonser framstå i Chrome dersom de har blitt deaktivert på grunn av for høy ressursbruk. Skjermbilde: Google

Google vil redusere dette problemet ved å sette ganske romslige grenser for hvor store ressurser en annonse kan bruke. Grensene som planlegges, er at kjøringen av en annonse skal stoppes dersom den bruker mer enn 4 megabyte med nettverksdata eller bruker CPU-en i mer enn 15 sekunder i per 30-sekundersperiode, eller mer enn 60 sekunder totalt.

Utgjør bare 0,3 prosent

Slike annonser er ikke veldig utbredt. Ifølge Google er det bare 0,3 prosent av dagens annonser som vil bli påvirket av de nevnte grensene. Men ifølge Google står disse annonsene alene for 27 prosent av den totale nettrafikken og 28 prosent av de totale CPU-bruken til annonser i dag.

Disse Chrome-endringene kommer ikke umiddelbart. Google ønsker å gi annonseøkosystemet tid til å tilpasse seg grensene, men annonseutviklerne må regne med å jobbe litt med dette i sommer.

Når Chrome 84 kommer den 14. juli, vil den inkludere en mulighet til å skru på den nye funksjonen, noe som kan brukes av annonseutviklere til å forberede seg. Dette er nærmere beskrevet på denne siden, sammen med blant annet dokumentasjon om et programmeringsgrensesnitt som annonseutviklere kan bruke til å bli varslet om slik inngripen gjort av Chrome.

Etter alt å dømme vil den nye funksjonaliteten bli aktivert som standard i Chrome 85, som skal komme i slutten av august.