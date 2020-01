Chromium-baserte nettlesere kan få egne krasjkoder tilsvarende BSOD

Google Chrome og trolig også andre Chromium-baserte nettlesere, ser ut til å få støtte for et sett med nye feilkoder, som skal gjøre det enklere å finne ut hvorfor faner i nettleseren har krasjet. I dag viser «sad tab», som den kalles, bare en tekst tilsvarende: «Æsj! Noe gikk galt da denne nettsiden skulle åpnes.»

Det er ZDNet som nå omtaler dette. Ifølge nettstedet er hensikten med kodene at brukere skal kunne bruke dem til å søke på nettet og få svar på hvorfor nettleseren har krasjet.

Lette å søke etter

Det et ikke de interne feilkodene i Chrome brukerne får se, men én av foreløpig 137 forskjellige, korte feilmeldinger. Hvor mye klokere meldinger som RESULT_CODE_HUNG, SIGTRAP og STATUS_INTERNAL_ERROR vil være for vanlige brukere, er usagt. Men kombinerer man dette med passende søkeord, kan det være at de på litt sikt kan lede til informasjon som kan brukes til å løse problemet.

Dette kan minne om kodene i Windows' Blue Screen of Death (BSOD).

Foreløpig testes dette i Chrome Canary 81. Det er ikke det samme som at denne nye funksjonaliteten vil bli tilgjengelig i Chrome 81 eller andre nettlesere som er basert på den samme Chromium-koden.

Trolig ikke bare Chrome

ZDNet mener at feilkodene ikke bare vil bli tilgjengelige i Chrome, fordi vedkommende som først foreslo dem, Eric Lawrence, er utvikler i gruppen som utvikler Microsofts nye, Chromium-baserte Egde-nettleser.

Det kan bety at krasjkodene også kommer i nettlesere som Brave, Opera og Vivaldi, i tillegg til Chrome og Edge.

For å tvinge fram en av de nye feilmeldingene, kan brukere av Chrome Canary taste inn chrome://crash eller chrome://kill i adressefeltet. Da krasjer fanen og «sad tab» blir vist.