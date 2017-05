Cisco sier opp 1100 ansatte

Oppsigelsene ble kjent ved gårsdagens fremleggelse av tall for kvartalet fram til 29. april. Cisco har avvikende regnskapsår.

Nye 1 100 medarbeidere mister jobbene sine, opplyser selskapet i presentasjonen. Det er i tillegg til de 5 500 overflødige som ble varslet på sensommeren i fjor.

Cisco omsatte for 11,94 milliarder dollar siste kvartal. Det er litt ned fra de 12,0 milliarder dollar de solgte for samme periode i fjor.

Markedet svarte med å sende aksjekursen ned 8 prosent i etterhandelen. Før fallet har Cisco-aksjen det siste året steget 27 prosent i verdi.

Svakere prognose

Reaksjonen skyldes en skuffende prognose Cisco gir for inneværende kvartal. De venter nå en negativ inntektsvekst på opptil 6 prosent.

Det forsterker et inntrykk av stagnasjon og behov for omstilling. Utfordringen er ifølge nyhetsbyrået Bloomberg et trendskifte i retning mer tjenester og såkalte programvarebaserte nettverk.

Ciscos viktigste inntektspost er salg av svitsjer. Der økte omsetningen med 2 prosent til 3,49 milliarder dollar siste kvartal. Rutere falt 2 prosent til 2,03 milliarder dollar. Dernest følger inntektsposten for samhandlingsprodukter, som er ned 4 prosent til 1,02 milliarder dollar.

Innen forretningsområdene «wireless» og «security» ble det inntektsvekst på henholdvis 13 prosent og 9 prosent.

Ciscos fysiske produkter sto samlet sett for 8,89 milliarder dollar. Der er utviklingen flat. Inntektene fra tjenester falt 2 prosent til 3,06 milliarder dollar.