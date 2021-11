Clarity kan danke ut lidar i selvkjørende biler

Kanskje husker du Nokia 9 Pureview og dets fem kameraer? Eller Light L16 med sine 16 innebygde kamera? Ingen av dem var store suksesser, men nå har Light, selskapet bak denne kamerateknologien, slått seg på sensorer for selvkjørende bilder.

I følge Ars Technica kan det bety skarp konkurranse for den tradisjonelle lidar-teknologien.

Praktisk talt alle selvkjørende bilder bruker en eller annen form for lidar for å finne avstanden til objekter foran bilen. Lidar er i praksis det samme som radar, bare med lys i stedet for radiobølger. Lyset kan være synlig eller usynlig – infrarødt eller ultrafiolett, for eksempel – men fellesnevneren er at det sendes ut fra kilden, reflekteres av objektene foran og avleses av sensorer på bilen eller hva det nå er sensorene sitter på.

Dette er en god teknikk for å måle avstand og danne seg et slags bilde av hva som eksisterer foran bilen, opp til rundt 150 meters avstand. For større avstander blir imidlertid unøyaktigheten for høy. Lyset som mottas, må tilbakelegge to ganger avstanden mellom kilde og sensor, og det blir tilsvarende svakere jo mer avstanden øker.

Det også ganske lett å «lure» lidar-systemer til å bli forvirret og enten forsøke å unngå objekter som ikke finnes eller stenge helt ned.

Ifølge Light kan Clarity fange opp betydelig mer informasjon om hindre foran bilen, også på lengre avstander. Foto: Light

Ti ganger så mange datapunkter

Clarity, som Lights system skal hete, baserer seg på passive kameraer. Dermed er det ikke avhengig av å sende ut lys som ikke allerede eksisterer – som for eksempel gatelys eller bilens lys.

Hver sensor i Lights system har omtrent én megapiksels oppløsning, og systemet kan kalkulere avstanden til hver eneste piksel 30 ganger i sekundet. Dette gir et fullstendig dybdebilde som perfekt passer det ordinære bildet, siden begge bruker samme sensor – og det utgjør dermed omtrent ti ganger så mange datapunkter som et tradisjonelt lidar-basert system har å rutte med.

Systemet bruker minst to kameraenheter til å kalkulere avstanden, men kan også benytte flere. For eksempel kan man ha redundans i form av flere kamerasensorer, slik at systemet fremdeles vil fungere dersom en av dem skulle bli dekket av gjørme og skitt. Alternativt – eller i tillegg – kan flere kamerasensorer gi større rekkevidde.

Lidar fungerer som nevnt fint til omtrent 150 meters avstand, og siden de fleste av Lights samarbeidspartnere allerede benytter lidar, er det først og fremst fra 150 meter og utover til omtrent 1000 meters avstand de er interessert i. Clarity kan imidlertid også fungere fint fra 10 centimeters avstand, om nødvendig, men da med et ekstra sett kamerasensorer, slik at man har ett par med vidvinkel som opererer på korte avstander og et annet par med tele som tar seg av lengre avstander.