Cloudflare lanserer DNS-tjeneste som skal være verdens raskeste

Selskapet Cloudflare, som blant annet spesialiserer seg på Internett-sikkerhet, har nå kunngjort en ny DNS-tjeneste som de sier skal gi både en mye sikrere og mye raskere Internett-opplevelse. Kunngjøringen kom 1. april, men er altså ingen aprilspøk.

Den nye tjenesten er altså en DNS-klient («resolver») som hvem som helst kan bruke. Den ligger på adressen 1.1.1.1, hvor man også finner informasjon om hvordan man setter det hele opp.

DNS (domain name system) er navnet på internettjenesten som kobler domenenavn sammen med IP-adressen til en tjener på Internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet. DNS-resolvere settes som standard opp av nettverket man kobler seg på, og som Cloudflare påpeker er disse systemene ikke spesielt sikre.

Cloudflares nye DNS-tjeneste er raske saker, viser tallene fra DNSPerf. Foto: DNSPerf

Verdens raskeste

For eksempel kan Internett-tilbyderne gjennom DNS-systemet registrere identiteten til alle nettsidene man besøker, og DNS-tilbydere kan også selge data om nettaktiviteten eller bruke den til målrettet annonsering. I tillegg er det mulig å bruke DNS-infrastrukturen til å sensurere eller blokkere Internett-trafikk.

Cloudflares sier at deres nye tjeneste aldri vil brukes til å selge data eller til målrettet annonsering, og IP-adressen til brukerne vil aldri bli loggført. Til å sikre dette har selskapet hyret KPMG, et av verdens største revisjonsselskaper, til å gå tjenesten etter i sømmene. Selskapet opplyser for øvrig at DNS-en støtter protokollene DNS-over-TLS og DNS-over-HTTPS.

I tillegg til sikkerheten skal den nye tjenesten også være veldig rask. Ifølge det uavhengige nettstedet DNSPerf, som jobber med å analysere DNS-ytelse, er Cloudflares DNS-tjeneste den raskeste i verden, med en global responstid på 14 millisekunder i skrivende stund.

Blant de andre tjenestene på topp 10-listen ligger OpenDNS til sammenlinging på 20 millisekunder, mens Quad9 og Google DNS ligger på henholdsvis 33,7 og 34,5 millisekunder hos DNSPerf. Dette er altså de globale tallene, og tallene for hvert enkelt region varierer noe. Mer informasjon om tjenesten finner du hos 1.1.1.1.

