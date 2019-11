Da Sun ville kjøpe Opera, fikk en bil som dette en aldri så liten rolle

Noe av det som er gøy med selskaper som har vært med oss en stund, er at de gamle historiene som tidligere i liten grad har blitt delt med offentligheten, etter noen år har det med å komme ut. Opera Software er intet unntak, og denne har vi fra Jon von Tetzchner selv, den ene av Opera-gründerne.

Men la oss aller først ta et enda lenger skritt tilbake i tid.

Historien om hvordan nettleseren Opera ble skapt, er nok kjent for mange, så vi tar den bare raskt. Nettleseren kom til verden som et prosjekt hos daværende Televerket (senere Telenor) i 1994, men etter et halvt års utvikling kom selskapet fram til at de ikke hadde behov for en egen nettleser.

I 1995 ble nettleseren i stedet videreført av Opera Software, grunnlagt av von Tetzchner og Geir Ivarsøy.

– Ingen ville ha oss – to «geeks» som ville konkurrere med Netscape. Det skjønner jeg egentlig ganske godt. Jeg takker Telenor for muligheten de ga oss til å drive prosjektet videre på egen hånd, sa Jon von Tetzchner i forbindelse med Operas 15-årsjubileum i 2009.

Golfen

1995 var også det året von Tetzchner kjøpte sin første bil. Dette var en rundt ti år gammel Golf som han kjøpte av sin far for 30.000 kroner.

– I 1997 hadde jeg fortsatt denne bilen. På denne tiden viste Sun Microsystems interesse for oss. De ville snakke med oss. Vi visste for så vidt ikke hva det gjaldt, men jeg skulle hente dem på flyplassen, forteller von Tetzchner til digi.no.

De hadde fløyet over med privat jetfly. Jon von Tetzchner

Dette var like før jul dette året. Da var det fortsatt Fornebu som var hovedflyplass ved Oslo.

Privatjet

– Jeg trodde jeg skulle hente dem ved terminalen, men så var de ikke der. Det var fordi de hadde fløyet over med privat jetfly og var på et annet sted på Fornebu. Så de ringte meg og lurte på hvor jeg var. Jeg var altså på feil sted, forteller von Tetzchner

Jeg hentet dem i min Golf og kjører dem til kontoret.

Von Tetzchner legger ikke skjul på at bilen kanskje ikke var så ryddig, og at det lå noen pizzaesker og fløt i bilen. Det var nok en litt annen klasse over denne bilen enn den privatjeten som de høye herrer fra Sun hadde fløyet med.

– Vi fikk likevel et brukbart tilbud på selskapet, sier von Tetzchner.

På denne tiden skal Opera Software bare ha hatt åtte ansatte.

100 millioner

Selv husker ikke von Tetzchner lenger nøyaktig hva tilbudet var på, men i et innlegg i DN i 2016 skrev tidligere markedssjef i Opera Software, Rolf Assev, at beløpet tilsvarte 100 millioner kroner.

Jeg har en litt nostalgisk følelse til denne historien. Jon von Tetzchner

Årsaken til at Jon von Tetzchner forteller om dette akkurat nå, er han nå har kjøpt seg en ny Golf, denne gang med elektrisk motor.

– Jeg har en litt nostalgisk følelse til denne historien, så når jeg nå har kjøpt meg min første elektriske bil, og det er en e-Golf, så føltes det veldig riktig å fortelle den, sier han.

I tillegg finnes jo ikke Sun Microsystems lenger. De ble kjøpt av Oracle i 2010.

Den gamle Golfen hadde von Tetzchner til det ikke lenger lønte seg å reparere den. Han har nylig nevnt historien i dette blogginnlegget, men uten å fortelle at det var Sun Microsystems det dreie seg om.