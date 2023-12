For mange kom det som en gledelig overraskelse da Apple kunngjorde sin Self Service Repair-ordning, som lar Iphone-kunder bestille deler og verktøy fra en egen nettbutikk og på den måten fikse mobilen på egen hånd.

Da ordningen omsider kom til Europa (krever abonnement), var det kun et et knippe land som var omfattet. Nå har Apple imidlertid kunngjort en kraftig utvidelse av ordningen i Europa – og Norge er blant de nye landene hvor den nå er tilgjengelig.

Anbefaler tekniske ferdigheter

Det betyr altså at nordmenn heretter kan bestille originale Apple-deler og lese reparasjonshåndbøkene for alle de ulike produktene, for på den måten å fikse Apple-produktene sine på egen hånd.

Produktene som nordmenn nå kan bestille deler til ,omfatter Iphone-mobiler fra og med Iphone 12, Studio Display-skjermen, Imac, Mac Mini, Mac Pro og Mac Studio, samt Macbook Air og Macbook Pro.

Selvreparasjonsordningen er for ordens skyld primært rettet mot dem som føler at de har de nødvendige, tekniske ferdighetene til å utføre reparasjonene på egen hånd – noe som ikke nødvendigvis omfatter alle brukere.

– Selvbetjent reparasjon er for personer som har kunnskapen og ferdighetene som kreves for reparasjon av elektronikk. Hvis du har erfaring innen reparasjon av komplisert elektronikk, gir selvbetjent reparasjon deg tilgang til originale Apple-deler, verktøy og reparasjonshåndbøker som lar deg utføre din egen reparasjon utenom garantien, heter det på Apples støtteside.

Kan returneres

Apple opplyser videre at brukte eller skadede deler som man erstatter med nye deler, kan returneres for resirkulering eller overhaling, i likhet med reparasjoner utført av Apple selv, Apple-autoriserte tjenesteleverandører og uavhengige reparasjonsleverandører.

For noen typer reparasjoner kan man også motta kreditt når man returnerer en erstattet del fra det aktuelle Apple-produktet.

Dette er for øvrig ikke den eneste nyheten Apple kunngjorde. Selskapet har nå også gjort diagnostiseringsverktøyet Apple Diagnostics tilgjengelig som en del av selvreparasjonsordningen, men foreløpig kun i USA. En europeisk lansering skal komme neste år, men har ennå ikke blitt gitt et konkret tidspunkt.

Apple har tidligere vært gjenstand for økt press fra grasrotbevegelsen «Right To Repair», som jobber for at enkeltpersoner og uavhengige verksteder skal kunne reparere elektronikk selv. Iphone-produsenten har ofte blitt fremstilt som en av de argeste motstanderne av denne bevegelsen og har hevdet at det ikke er trygt for privatpersoner å fikse sine egne ting.

Ifixit, et nettsted for uavhengige reparatører, tvitret at de «aldri hadde trodd de skulle se denne dagen» da nyheten om Apples nye initiativ ble kjent.