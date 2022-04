Etter å ha annonsert planen i november, har Apple nå åpnet den første selvbetjeningsbutikken for å reparere Apple-produkter, det melder selskapet selv i en pressemelding.

– Helt nye toner fra Apple, sa Anine Dedekam Moldskred fra interesseorganisasjonen Restarters til Digi.no da Apple lanserte planen, men hun uttrykte også skepsis til hvordan dette ville fungere i praksis.

Apple har opparbeidet seg et rykte for å være blant verstingene i å gjøre det vanskelig for kundene å reparere produktene de har kjøpt, blant annet ved å gjøre reservedeler mer utilgjengelige enn mange mener de bør være.

Eiere av Iphone 12 og 13 og tredjegenerasjons Iphone SE, kan nå handle reservedeler og verktøy og kjøpe bruksanvisninger som viser steg for steg hvordan man reparerer vanlige problemer med telefonene.

– Dersom en reparasjon er nødvendig, har vi et ansvar overfor våre kunder og miljøet for å tilby enkel tilgang til trygg, pålitelig og sikker reparasjon, så kundene kan få mest mulig ut av enhetene, skriver Apple i et nylig publisert dokument om sin satsing på «retten til å reparere».

Mulig å leie verktøy

På den nye nettsiden kan du plukke både delene og verktøyene du trenger. Verktøyene kan både leies og kjøpes, men er ikke rimelige.

Et varme-verktøy som er nødvendig for å mykne opp limet som holder dekselet på plass, koster deg over 400 kroner å leie, men ville kostet tusenvis å kjøpe.

Vil du bytte batteriet på en Iphone 12 mini, trenger du en batteripakke til 70 dollar, og et Iphone 12 mini verktøy-sett som kan leies for 49 dollar. Samlet må du altså ut med rundt 1100 kroner.

Den lille pinnen du trenger for å åpne sim-kort-skuffen, gitt at du ikke eier en binders, koster deg 37 kroner.

Er det skjermen som er ødelagt, koster den anbefalte pakka over 2000 kroner, i tillegg kommer verktøyene.

Nettbutikken er strukturert etter telefonmodell og type reparasjon. Skjermbilde: Apple

Etter at du har plukket, bestilt og betalt for delene du trenger, skal du motta en boks med delene, og en returseddel for å sende tilbake komponentene du ikke lenger trenger. Sender du inn de ødelagte delene, får du en liten rabatt.

Ikke for alle

Fortsatt er det bare amerikanerne som kan benytte seg av tilbudet, men Apple har planer om å rulle ut konseptet til Europa i løpet av 2022.

Apple beskriver også tilbudet som rettet mot spesielt kvalifiserte brukere.

– Self Service Repair er beregnet på personer med kunnskap og erfaring med å reparere elektroniske enheter, skriver Apple helt øverst på den nye nettsiden.

Selskapet understreker at for den store majoriteten av Apple-brukerne, er det fortsatt tryggest å bruke Apple Store eller en av de Apple-autoriserte reparasjons-senterne.

– Verktøyene våre er designet for profesjonelle reparatører, for å gi samme kvalitet som verktøyene som fabrikkene bruker til å bygge Apple-produkter, skriver selskapet.