Danmarks koronapass-app ble lansert i dag. Slik fungerer den

Danmark lanserte fredag ettermiddag appen Coronapas til både Android og IOS. Dette skriver danske Digitaliseringsstyrelsen i en pressemelding.

De danske appene er utviklet av blant annet Netcompany i samarbeid med blant annet flere statlige etater. Netcompany er også innleid for blant annet å utvikle en appbasert verifikasjonsløsning som gjør det mulig å kontrollere norske koronasertifikat. Ifølge FHI skal koronasertifikatet være klart for bruk i Norge i første halvdel av juni.

Netcompany har også utviklet den danske Smittestop-appen. Selskapet samarbeidet dessuten med FHI om utviklingen av den andre versjonen av den norske Smittestopp-appen.

Grønt pass og QR-kode

I den danske Coronapas-appen logger brukeren seg inn i appen med NemID, en dansk digital ID-tjeneste ikke ulik norske tjenester som MinID og BankID. Deretter kommuniserer appen med Den Danske Mikrobiologidatabase og Det Danske Vaccinationsregister, som leverer henholdsvis test- og vaksinasjonsinformasjon.

Deretter, dersom brukeren enten er vaksinert, har testet seg innen de siste 72 timene eller er immun etter gjennomgått koronasykdom, vises et koronapass med grønn farge og en QR-kode. Innenlands oppgir den ikke hva som er årsaken til at brukeren har fått det grønne koronapasset.

Det er det grønne passet som i utgangspunktet skal vises fram, men kontrollører kan be om å få skanne QR-koden for å sjekke om passet er gyldig. Opprinnelig var det planlagt at det også skulle vises et bilde av brukeren sammen med passet, men dette har man gått vekk fra. Det vil ikke være noe krav om kontroll av ID, slik det er med for eksempel en papirutgave av passet.

Brukeren kan selv velge om navn og fødselsdato skal vises på enheten til kontrolløren. Opplysningene blir ikke lagret på kontrollørens enhet. Det er den samme appen som benytter på kontrollørens enhet.

Mer info ved utenlandsreise

Ved utenlandsreiser må brukerne velge en egen visning hvor kontrollørene kan se hvorfor passet er gyldig, altså vaksine, negativ test eller immunitet etter smitte.

Ifølge Helsedirektoratet skal den endelige versjonen av det norske koronasertifikatet også bestå av tilsvarende informasjon.