Danskene har kastet seg over koronapass-appen

Mer enn 700.000 danske smartmobilbrukere lastet ned den danske «Coronapas»-appen i løpet av de to første dagene etter lanseringen på fredag i forrige uke. Dette opplyser den danske helse- og eldreministeren, Magnus Heunicke, i en twittermelding, forteller Version2.

Heunicke beskriver det hele som en forrykende start.

– Takk til dere som henter den. Appen er enkel og sikker og gjør at vi kan passe på hverandre, skriver ministeren.

Som Digi.no omtalte i forrige uke, viser appen et grønt pass, samt en QR-kode for validering, dersom brukeren enten er fullt vaksinert, nylig har testet seg eller har oppnådd immunitet etter covid-19-smitte.

Appen kan brukes i Danmark i situasjoner hvor det vil kunne bli krevd at man viser fram gyldig koronapass for å slippe inn, for eksempel på kulturarrangementer. Fra om med 1. juli vil appen dessuten kunne brukes som offisiell dokumentasjon for vaksine, test eller tidligere smitte ved reiser innen EU-området.

Snart også i Norge

En tilsvarende løsning er under utvikling i Norge. Her kalles dette for et koronasertifikat. Den første versjonen av dette er tilgjengelig, men ikke på en måte som enkelt kan valideres. En appbasert løsning kan ventes i løpet av juni.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte fredag en personvernerklæring for koronasertifikatet. Denne beskriver blant hvordan sertifikatet vil fungere i den kommende appen. Blant annet opereres det med et forenklet sertifikat for innenlandsbruk og et mye mer detaljert sertifikat for reiser i EU-området.

Det forenklede sertifikatet inneholder bare første bokstav i fornavnet og inntil tre i etternavnet, i tillegg til fødselsår og informasjon om gyldighet. En kontrollør får tilgang til å se denne informasjonen når QR-koden i appen skannes. Informasjonen lagres ikke på kontrollørens enhet.

Vil ikke kreve bruk

I personvernerklæringen er følgende opplyst om bruken av koronasertifikatet:

«Det er fullt ut frivillig om du vil laste ned og bruke koronasertifikat. Det oppstilles ikke noe krav om at du har et koronasertifikat, men i visse sammenhenger vil et sertifikat gi grunnlag for lettelser i ellers gjeldende koronarestriksjoner og derfor gi deg muligheten til å gjennomføre aktiviteter som du ellers ikke har anledning til. Det kan ikke kreves at du fremviser koronasertifikat for å oppnå slike lettelser med mindre det fremgår av lov eller forskrift.»

Ifølge Helsenorge.no er det ennå ikke avklart hva koronasertifikatet kan brukes til i Norge eller ved ankomst til landet.