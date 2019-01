Dansker i strupen på Bose og Sony

LAS VEGAS (digi.no): Det er ett eller annet med danskene og lyd. Det knøttlille landet har mange selskaper som driver med lyd i konkurranse med store internasjonale giganter. Landet har flere store selskaper som driver med høreapparater. Tre av de seks store selskapene som dominerer verdensmarkedet for høreapparater er danske. I tillegg finner vi flere høyttalerprodusenter og en gigant som B&O.

Talegaver: Jabra Elite 85H, her i fargen Gold Beige, skal være de første slike støykansellerende hodetelefonene som skal være behagelige når man fører en samtale. Foto: Jabra

Slike kompetansemiljøer har en tendens til å yngle, og den danske høreapparatgiganten GN Group kjøpte Jabra for snart 20 år siden. I dag er de det eneste selskapet som produserer alt fra høreapparater til hodetelefoner til forbrukere og kontormiljøer.

GN har for øvrig en morsom historie som er lengre enn som så. Selskapet, Great Nordic Telegraph Company, begynte med dansken C.F. Tietgen som bygde en telegraflinje gjennom Sibir til Østen i 1969, og senere til både USA og Kina.

På CES traff vi Fredrik Lilliehöök som er sjef for produktmarkedsføring hos Jabra. Her viste de sitt nye sett med støykansellerende hodetelefoner. Det betyr at de for alvor går i strupen på både Sony, Bose, med-danske B&O og mange andre med sine nye Elite 85H-sett som kommer rundt april.

Prototyp

På CES viste selskapet en prototyp av hodetelefonene, men de har helt spesielle ambisjoner med det og mener at de er alene om dette.

– Dette er vårt første store sett basert på klokker over ørene. Målet er å ha den beste gjengivelsen av lyden og samtidig en støykansellering som nærmer seg de beste. I tillegg skal det gjøre en ting veldig bra som er mangelvare i dagens støykansellerende hodetelefoner. Det skal være ypperlig egnet til telefonsamtaler. Det er ikke så lett å få til med slike hodetelefoner som har mikrofoner på siden og ikke foran munnen, sier han.

Åtte mikrofoner

My moment: Appen gjør at Elite 85H kan tilpasses til brukeren. Foto: Jabra

For å få til dette har de nye hodetelefonene hele 8 mikrofoner. To er som vanlig plassert inne i klokkene og brukes til støykanselleringen, mens de seks nederst på utsiden brukes til samtaler. To av dem jobber også med støykansellering.

– Når man skal snakke med noen så avgjør elektronikken hvilke mikrofoner som skal brukes. Det er ikke noe poeng å bruke flest mulig mikrofoner, men å velge ut de som er best plassert i forhold til munnen. Derfor velges mikrofonene på den siden som påvirkes minst av lydbildet i omgivelsene. Mikrofonene er plassert nederst på klokkene slik at de er nærmest mulig munnen, i den grad det er mulig på noe som sitter på siden av hodet.

Jabra har tatt i bruk en avansert prosessor for å gjøre alle beregningen, og Lilliehöök lover at de har valgt ut de beste 40 mm-høyttalerne som kan skaffes til å fremskaffe lyden.

SmartSound: Programvaren kan automatisk sørge for at hodetelefonene får den støydempeprofilen som passer best til lydbildet på utsiden. Foto: Jabra

De nye hodetelefonene kommer også med programvaren Jabra kaller SmartSound. Det høres ambisiøst ut, men ideen er at de skal tilpasse seg lydmiljøet man beveger seg i. De skal selv fikse best mulig lyd enten man er på et fly eller i et kontormiljø.

Slike hodetelefoner virke litt vel isolerende og oppleves ubehagelige når man snakker. Det ønsker vi å unngå nå når vi jobber for å gi dem best mulig samtaleegenskaper. Derfor analyserer SmartSound lydbildet utenfor klokkene og tilpasser støykanselleringen slik at man ikke føler seg innestengt. Er man utendørs er de som standard innstilt på å dempe ekstern støy maksimalt, men innendørs ønsker man å slippe gjennom talelyd. Har man andre preferanser er det helt justerbart i appen, sier Lilliehöök.

Tilpasset assistenter

Når Elite 85H slippes til våren vil det være helt tilpasset både Amazon, Google og Android sine smartassistenter. Det skal også ha markedets lengste batterilevetid på 32 timer med støykanselleringen på. Det er to timer mer enn det Sony oppgir, men dette er selvfølgelig upresise tall. Hvor lenge batteriet holder ut handler om lydstyrke og andre ting som trekker strøm.

I stedet for å ha berøringskontroller har Jabra valgt å ha fysiske knapper. Det mener de er enklere å forholde seg til. Det er ingen av-på-knapp. De skrus på ved å vri klokkene. Settet skal også tåle vann i Bergensklassen.