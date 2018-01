Datainnbruddet hos Helse Sør-Øst: – Jaktet på pasientjournaler og forsvarsinformasjon

Det antas at statssponsede aktører sto bak datainnbruddet hos Helse Sør-Øst, som ble oppdaget i forrige uke. Dette underbygges av det PST fortalte tidligere denne uken, men nå også av ikke-navngitte kilder som i dag siteres av nettstedet Aldrimer.no.

Journaler og Nato-øvelse

Kildene forteller til Aldrimer.no at det særlig var to typer opplysninger hackerne tilsynelatende var på jakt etter. Det ene var pasientjournaler. Det andre var informasjon om helsevesenets samhandling med forsvaret.

Når det gjelder pasientjournalene, skal det være uvisst hvor mye hackerne fikk med seg.

Når gjelder forsvarsinformasjonen, så skal det ha dreid seg om opplysninger om den svært store Nato-øvelsen Trident Juncture 18, som skal arrangeres i Norge til høsten.

Her skal det være klart at det ikke kan ha vært mye informasjon å hente, da helsevesenet ennå ikke har kommet skikkelig i gang med planleggingsarbeidet.

Ingen kommentar

Aldrimer.no har bedt ulike, relevante instanser om å kommentere opplysningene som kommer fram i artikkelen, men ingen har villet gjøre dette. Det vises blant annet til at etterforskningsarbeidet fortsatt er på et svært tidlig stadium.

Avisen skriver for øvrig også at etterforskningen kan tyde på at hackere kan ha fått hjelp fra noen på innsiden hos Sykehuspartner til å få administratortilgang til systemene som har blitt hacket. Sykehuspartner drifter de aktuelle systemene. Men det nevnes også at det i stedet kan dreie seg om innloggingsinformasjon som har kommet på avveie.

