Datatilsynet bekymret for X: – Et personvernmareritt

Musk varslet nylig at Twitter var i ferd med å bli til X. Både navnet og logoen har siden blitt endret.

Mandag avslørte han også videre planer for selskapet, nemlig å skape en «altmulig-app».

– Twitter ble kjøpt av X Corp. for å sikre ytringsfrihet og som en akselerator for X, altmulig-appen. Dette er ikke bare et selskap som bytter navn og fortsetter å gjøre det samme, skrev han i en melding på Twitter.

I en intern epost til ansatte, som CNBC har fått innsyn i, sier Twitter-sjef Linda Yaccarino at X skal koble sammen lyd, video, meldinger og betaling for å skape en global markedsplass for ideer, varer, tjenester og muligheter.

Seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet sier til Kampanje at det er grunn til bekymring.

– Å samle alle opplysninger om oss på ett sted kan gjøre oss sårbare. Vil informasjonen brukes for markedsføringsformål? Det vil i så fall gjøre det lett å manipulere oss. Vil appen dele data med tredjeparter, eller vil all informasjonen om oss brukes til å lære opp neste generasjon kunstig intelligens? Hva hvis appen har et sikkerhetsbrudd og dataene kommer på avveie? spør Judin og fortsetter:

– Vi vet at forretningsmodellen til teknologiselskapene er å tjene penger på dataene våre, så vi må regne med at informasjonen vil bli brukt til noe. Dette kan potensielt bli et personvernmareritt.

Musks planer om en «altmulig-app» har høstet sammenligninger med den kinesiske appen WeChat, som er en av verdens største apper med en brukerbase på over 1,5 milliarder.