De forrige brikkene fikk Cisco-utstyr til å feile. Nå lanserer Intel etterfølgeren

For ikke lenge siden ble det kjent at en brikke fra Intel kunne få nettverksutstyr fra blant andre Cisco til å slutte å fungere etter en tid. Årsaken skal ha vært en feil på Intels Atom C2000-prosessor.

Nå lanserer Intel etterfølgeren til den forholdsvis gamle C2000-serien. Den nye serien med prosessorer for nettverksutstyr, lagringsenheter og IoT-enheter har fått navnet Intel Atom C3000.

De nye brikkene har opptil 16 CPU-kjerner, mot 2-8 i forrige generasjon. Brikkene skal være mer avanserte enn tidligere Atom-brikker, ved at de blant annet har støtte for maskinvare-virtualisering, grensesnitt for 4x10 Gbit/s Ethernet, støtte for ECC-feilkorrigerende minne, samt støtte for Intel Quickassist. Sistnevnte er en teknologi som ifølge Intel skal øke ytelsen og effektiviteten i datasentere ved å aksellerere kryptering og komprimering av dataoverføringer – opptil 20 Gbit/s.

Intel sluttet for øvrig for et års tid siden å produsere Atom-brikker for mobiltelefoner, og fokuserer nå hovedsakelig på blant annet brikker for nettverksutstyr og IoT.

Atom C3000 har et strømforbruk på 8,5 watt, og det lave strømforbruket skal ifølge Intel gjøre det mulig å bruke brikkene i enheter med kun passiv kjøling, og i enheter som skal brukes både i ekstremt kalde og ekstremt varme omgivelser.

5G og IoT vil bety enorme datamengder

Ifølge Intel skal de nye brikkene, sammen med den nye Intel Xeon D-1500-familien og et nytt 25 GbE Ethernet-adapter (XXV710), gjøre det mulig for produsenter å møte kravene til neste generasjon nettverksutstyr som det vil være behov for når 5G-nettene kommer.

Denne utviklingen vil innebære at det vil skapes enorme mengder data fra tingenes internett (IoT), som vil gjøre det nødvendig å behandle data raskere og med mindre forsinkelser. Mer prosesseringskapasitet, båndbredde og lagringskapasitet i ytterkantene av nettverkene vil da bli viktig, skriver Intel i en pressemelding.

Prøveeksemplarer av de nye Atom C3000-brikkene sendes ut nå, og masseproduksjon starter i midten av året. Produktark med spesifikasjoner finner du her.

