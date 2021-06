De første DDR5-minnemodulene kommer i juni

Første firma ute til å lansere DDR5-moduler for vanlige PCer ble Team Group, som i helgen lanserte sine Elite U-DIMM DDR5-moduler. SK Hynix lanserte DDR5-brikker i fjor, men det var altså selve brikkene, ikke moduler for bruk i vanlige PCer.

DDR5 skal som navnet antyder erstatte dagens DDR4-standard, men enn så lenge er det ikke lansert noe utstyr for vanlige forbrukere som støtter DDR5.

De nye minnemodulene skal støtte en hastighet på 4800 MHz og kjøre på 1,1 volt som standard. Dette, samt timingene på 40-40-40-77, skal være i henhold til standarden definert av JDEC Association.

Betydelig bedre hastighet

Høyeste standard hastighet for DDR4 er 3200 MHz, men selv om det finnes fabrikkoverklokkede DDR4-minnemoduler som kan takle langt høyere hastighet, vil DDR5 medføre en betydelig hastighetsøkning etter hvert som det tas i bruk og teknologien modnes. For øyeblikket går DDR5-standarden opp til 6400 MHz, men dette vil sannsynligvis økes etter hvert.

Mer energieffektive enn DDR4 vil de nye modulene også bli, ikke bare på grunn av lavere spenning, men også fordi selve strømstyringen nå flyttes fra hovedkortet til minnemodulen.

Innebygget feilkorrigering

Samtidig vil nå alle DDR5-brikker få innebygget ECC, det vil si støtte for feilkorrigering. For at ECC feilkorrigering skal fungere, må imidlertid både hovedkort og prosessor støtte dette, siden det krever en egen kanal fra minnemodulene. Fordelen er at man nå kan bruke de samme minnemodulene i begge typer, og slipper å kjøpe dyrere ECC-minne om man har behov for denne funksjonen.

Minnemodulene skal etter sigende komme på markedet i løpet av juni måned, og får i USA en pris på 399 USD for en pakke med to stk. a 16 GB. Norsk pris er ikke kjent, men etter dagens kurs vil USA-prisen tilsvare omkring 3500 kroner, mva ikke medregnet.

Støtte fra Intel og AMD

Etter planen skal Intels neste generasjon brikkesett - det vil si deres 600-serie - ta i bruk DDR5 når de samtidig lanserer sine 12. generasjons prosessorer, også kjent som Alder Lake-S. De siste ryktene sier at det først vil skje i september i år, og Intel har tidligere bekreftet at de vil få en ny 1700-pin sokkel samt støtte for PCI Express 5.0.

AMD på sin side ser ut til å være litt senere ute med DDR5-støtte. Ifølge ryktene - og AMDs eget veikart - skjer det ikke før til neste år, sammen med lanseringen av Zen 4 og den nye AM5-sokkelen, også kjent som LGA-1718. Også AMD vil få en ny generasjon brikkesett når det skjer, og også denne vil utgjøre en 600-serie. Men altså ikke den samme som Intels 600-serie.