Snart kan PC-er og servere få mye raskere minne

Datamaskiner, enten det er PC-er, servere eller smartmobiler (for å nevne noe) har som oftest flere nivåer med hukommelse, hvor hukommelsen, eller minnet, har ulike egenskaper. Noe er veldig raskt, som cacheminne, men bare tilgjengelig i temmelig små mengder. Annet minne, som SSD-er og harddisker, er langt tregere, men også billigere og kan lagre programvare og data også etter at datamaskinen er skrudd av.

Mellom disse to nivåene finner man systemminnet, også kalt RAM (Random Access Memory), som i denne sammenhengen er «middels» raskt og har relativt stor lagringskapasitet. Her lagres programvare og data som CPU-en sannsynligvis snart vil få behov for, alt programvare som kjøres og dataene som denne programvaren behandler.

Videreutviklet gjennom to tiår

Det er mange egenskaper som har betydning for rask en datamaskin er. Én av disse egenskapene er hvor mye data som kan skyfles inn og ut av systemminnet per tidsenhet. Dette er teknologi som stadig forbedres.

Siden 2014 har nye PC-er og servere i økende grad brukt en minneteknologi kalt DDR4 SDRAM (Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random-Access Memory), som systemminne. Denne teknologien kan overføre data opptil dobbelt så raskt som forgjengeren, DDR3.

Femte generasjon er klar

I juli i år var en ny generasjon av denne teknologien ferdig standardisert av standardiseringsorganisasjonen JEDEC. Denne generasjonen heter DDR5, og de første produktene lansert denne uken av SK Hynix.

DDR5-standarden åpner for opptil dobbelt så høy dataoverføringshastighet som DDR4, opptil 6,4 gigabit per sekund.

Dataratene som støttes av DDR-minne har blitt doblet for hver generasjon. Foto: SK HYnix

De nye minnebrikkene fra SK Hynix er av typen DDR5-4800 og DDR5-5600, det vil si at de støtter datarater på mellom 4,8 og 5,6 gigabit per sekund. Selskapet har samtidig raskere brikker er på veikartet. Men flere slike minnebrikker settes sammen til minnemoduler, hvor det er mulig å lese fra eller og skrive til flere minnebrikker på en gang. I tillegg har de fleste moderne datamaskiner støtte for flere minnekanaler, slik at systemet kan kommunisere med to eller flere minnemoduler på en gang.

SK Hynix oppgir at omtrent 45 gigabyte med data kan overføres per sekund. Dette er ikke nærmere spesifisert, men har vi regnet riktig, er dette kapasiteten per kanal.

Samtidig med dette er driftsspenningen redusert fra 1,2 til 1,1 volt, noe som innebærer lavere strømforbruk med DDR5 enn med DDR4.

Større kapasitet, høyere pålitelighet

En annen egenskap ved DDR5 er at den maksimale lagringskapasiteten til hver av minnebrikkene er på 32 gigabit, noe som er dobbelt så mye som det som støttes av DDR4-minnebrikker. Dette skal åpne for minnemoduler på 256 gigabyte.

DDR5 skal også tilby økt pålitelighet, ved at minnet på egen hånd kan korrigere feil på 1-bitnivå med ECC (Error Correcting Code).

Det at det nå blir mulig å kjøpe DDR5-minne, betyr ikke at det umiddelbart er mulig å bruke dette i systemer. De første systemene med støtte for DDR5-minne er ifølge SK Hynix ventet i 2021. Dette vil trolig være servere.

SK Hynix viser til prognoser fra analyseselskapet Omdia, som venter at DDR5 vil utgjøre 10 prosent av det globale DRAM-markedet i 2022 og 43 prosent i 2024.