Microsoft skal kutte rundt 3 000 ansatte på verdensbasis. Norges-kontoret blir ikke skånet

Tirsdag skrev digi.no at Microsoft er i gang med å skalere ned driften i hele verden på salgs- og markedssiden. Nå bekrefter Microsoft Norge at de kommer til å gjøre endringer som kommer til å påvirke deres norske ansatte.

Det ble kommunisert på et møte med medarbeiderne tidligere denne uken.

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft Norge vil ikke opplyse til digi.no om hvor mange hvor mange ansatte som blir berørt, eller hvilke avdelinger som blir rammet.

Skal sparke 3 000 ansatte

– Jeg har foreløpig ikke noe mer informasjon å dele om hvordan endringene eventuelt vil påvirke Microsoft Norge, sier Hansen i en kort kommentar til digi.no.

Ifølge The New York Times skal selskapet sparke rundt 3 000 medarbeidere - 75 prosent av kuttene skal skje utenfor USAs grenser.

Selskapet har i dag rundt 120 000 ansatte på verdensbasis.

Microsoft har i løpet av de siste årene fokusert mer og mer på nettskyen, og det skal være et økt fokus på denne delen av virksomheten som skal være årsaken til kuttene, ifølge Fortune.

– Som alle selskaper evaluerer vi kontinuerlig virksomheten, og det kan føre til økte investeringer på enkelte områder og endringer på andre, sier Hansen til digi.no.

Største restrukturering på mange år

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft. Foto: Microsoft

Tidligere denne uken skrev flere andre amerikanske nyhetsmedier om nedskaleringen i IT-giganten.

Puget Sound Business Journal, Bloomberg og The Seattle Times meldte alle om Microsoft går inn i sin største restrukturering på mange år.

Reorganiseringen skal komme som en følge av at Judson Althoff og Jean-Philippe Courtois inntok lederposisjoner i fjor.

Ikke første gang

Althoff har gått ut offentlig og uttrykt sin misnøye med hvordan Microsoft har styrt salgsdelen av skuta.

Microsoft-toppen har blant annet uttalt at han vil gjøre endringer på salgssiden, og at han vil at Azure skal være hovedprioritet for Microsoft i årene som kommer.

Det er ikke første gang Microsoft kutter hardt. I 2016 annonserte IT-giganten at de skulle si opp rundt 4 500 ansatte.

Året før kuttet de 7 800 jobber da verdien av Microsoft-eide Nokia ble skrevet ned med nesten 63 milliarder norske kroner.