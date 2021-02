Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Det er ingen hemmelighet at Steve Jobs ikke var en stor fan av markedsundersøkelser. “It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them” er et av sitatene som tilskrives den legendariske Apple-gründeren. Og til en viss grad har han rett. Når du spør folk om hva de ønsker seg, er det ofte mer av det samme. Eller “raskere hester” som Henry Ford mente folk kom til å be om, hvis han hadde tatt seg bryet med å spørre om de hadde behov for biler.

Men i denne sammenhengen er det viktig å huske på, at ikke all innovasjon trenger å være disruptiv. “Build it and they’ll come” fungerte kanskje med iTunes og App Store, men historien er full av eksempler på store lanseringskampanjer for skinnende produkter som ingen lenger husker navnet på – eller hadde bruk for. Og selv om det er gøy med revolusjon og produkter og tjenester som kaster om på et marked eller en verdikjede, er evolusjon og gradvise forbedringer også noe som bringer oss fremover. I disse prosessene spiller co-innovasjon en viktig rolle.

Det handler verdiskapning, ikke kostnader

I Orange har vi erfart at samarbeid med kundene er den viktigste ingrediensen i en vellykket innovasjonsprosess, med tett dialog om behov, fra idémyldring og workshops til pilottesting og lansering i markedet. Og vi mener dette er viktig erfaring, og et relevant innspill i debatten om konsulentbruk i offentlig sektor. For ofte fokuserer denne på hva noe koster og i mindre grad på den unike verdiskapningen som oppstår når to eller flere miljøer samarbeider om å løse komplekse utfordringer som krever komplekse løsninger.

Vi ser at resultatet i disse co-innovasjonsprosjektene, mange av dem et resultat av at konsulenter slipper til i offentlige virksomheter, er en mer behovs- og erfaringsbasert metode for å forbedre og videreutvikle det som ofte er eksisterende prosesser, produkter eller tjenester. Dermed slipper vi å bruke ressurser på en slags «overtalelsesprosess» hvor vi forklarer markedet hvorfor de har behov for det vi tilbyr.

I et pilotprosjekt for Avinor var ambisjonen til Orange-selskapet Basefarm nettopp det. Målet er å utvikle en fremtidig automatisert og fjernstyrt løsning for overvåking av gjerdene rundt norske flyplasser. Droneløsninger skal samle inn store mengder bilder og data som vil bli analysert ved hjelp av kunstig intelligens av Basefarm på selskapet datasentre. Når det blir påvist at gjerdene trenger tilsyn, skal servicepersonell rykke ut for å reparere. På denne måten vil kunden få frigjort ressurser som tidligere ble brukt på inspeksjon og overvåking i et prosjekt det vi jobber for å utvikle en tjeneste som faktisk løser et eksisterende problem med både ny og eksisterende teknologi.

Møteplasser og økosystemer

Det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan man lykkes med denne formen for co-innovasjon – og vi gjør hele tiden erfaringer som er med på å forme kommende prosesser. Men vi ser at særlig 3 faktorer går igjen:

En forutsetning for et brukbart resultat – bokstavelig talt – er en grunnleggende forståelse for kundereisen – både B2B og B2C. Startup-miljøene har unik kunnskap og erfaring som hjelper oss å se eksisterende og nye prosesser i et nytt lys. Samarbeid med, og lær fra dem hvis du har muligheten. Skap rom for innovasjon, både fysiske og digitale. Møteplasser er arenaer for alt fra småprat til store gjennombrudd.

Det er også viktig å ha med seg at det ikke alltid holder med to aktører. Vi er avhengige av et bredt økosystem av erfarne partnere som lar oss skreddersy løsninger. Og i så måte har Orange fordelen av å jobbe med mange, på tvers av bransjer, både som utvikler, integrator og rådgiver.

Slik ser vi også ofte at løsningen i en bransje, kan inspirere til en løsning i et helt annet prosjekt. Som en del av vårt nettverk har vi i økende grad også startups som spesialiserer seg på nisjer. Slik får vi tilgang til riktig kunnskap, for å bedre kunne råde og støtte kundene våre når innovasjon skal gå fra idé til realitet.

Verdiskapningen i en konsulentrelasjon

Det er ingen tvil om at verdens innovasjonsmiljøer er i endring og at nye erfaringer fra en rekke prosesser også preger metodeforståelsen og -bruken. Situasjonen vi er i, med koronapandemi, smittevern og grader av nedstengning, har vist at plutselige, ytre omstendigheter kan fungere som en akselerator på innovasjon og endring.

I en slik situasjon har ikke offentlig sektor råd til å si nei til innovasjonskraften og verdiskapningen som følger av den gjensidige nytten i en konsulentrelasjon. For de færreste overlever på innovasjon i enerom, i jakten på de geniale og disruptive løsningene. Flertallet må samarbeide om fremtidens løsninger – og co-innovasjon er en av prosessene som legger til rette for det.