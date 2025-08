De fleste nordiske bedrifter er fortsatt KI-nybegynnere

De fleste av oss har i løpet av de siste månedene erfart hvordan generativ KI kan bidra til å automatisere og effektivisere manuelle oppgaver. Oversettelser av lange tekster, som tidligere tok flere timer, kan nå gjennomføres på sekunder, og møtereferater er ferdigskrevet før deltakerne har rukket å komme tilbake til pultene sine.

Verdien virksomheter sitter igjen med som et resultat av disse effektiviseringene er først og fremst frigjort kapasitet hos de ansatte.

Fire KI-arketyper

– Virksomheter må se forbi generativ KI-hypen og redesigne hvordan arbeid utføres og beslutninger tas, skriver Henrik Bibow. Foto: PA Consulting

Selv om KI-revolusjonen har effektivisert mange daglige oppgaver, har den foreløpig hatt liten innvirkning på virksomhetenes overordnede arbeidsprosesser og beslutninger.

I PA Consultings nylig gjennomførte KI-undersøkelse på tvers av Norden oppgir 98 prosent av respondentene at de har tatt i bruk KI på arbeidsplassen. Men kun 15 prosent sier at KI er fullt integrert i prosessene og faktisk endrer måten virksomheten jobber på.

For å forklare dette nærmere har PA Consulting definert fire KI-arketyper:

Generelle oppgaveassistenter: For eksempel ChatGPT og Microsoft Copilot.

For eksempel ChatGPT og Microsoft Copilot. Kunnskapsagenter: KI-agenter som er trent på virksomhetens egne data.

KI-agenter som er trent på virksomhetens egne data. Beslutningsstøttesystemer: Avanserte analyser som ikke kan utføres manuelt, og som gir de beste mulige løsningsforslagene.

Avanserte analyser som ikke kan utføres manuelt, og som gir de beste mulige løsningsforslagene. Autonome agenter: Virtuelle eller fysiske roboter som automatisk utfører oppgaver uten menneskelig intervensjon, basert på gitte instrukser.

28 prosent av virksomhetene svarer at de foreløpig kun har nådd det første stadiet, hvor KI brukes som oppgaveassistenter og kunnskapsagenter. 30 prosent av de spurte har kommet til stadium to, men det betyr like fullt at 58 prosent av bedriftene ikke har kommet lenger enn å implementere generelle kunnskapsagenter. 27 prosent svarer at de har iverksatt beslutningsstøttestystemer, mens kun15 prosent har tatt steget videre til stadium fire. Det betyr at bare en brøkdel av KI-potensialet er utnyttet. KI er med andre ord først og fremst et verktøy ansatte bruker for å løse ulike oppgaver – ikke en strategisk ressurs virksomhetene aktivt har integrert inn i sine arbeidsprosesser.

Fra effektivisering til optimalisering

Hva kan vi lære av de 15 prosentene som har tatt steget helt ut? Denne gruppen rapporterer en betydelig produktivitetsforbedring sammenlignet med resten. Hele 50 prosent av respondentene i denne gruppen oppgir at de har hatt en produktivitetsøkning på mer enn 15 prosent – noe som bare gjelder 25–30 prosent i de øvrige gruppene.

Virksomheter som har integrert KI i organisasjonen, gjør mer enn bare å effektivisere de ansatte – de bruker også KI til å få mer ut av sine investeringer. De mest fremoverlente tenker helhetlig: De har gått fra å forbedre enkeltfunksjoner til å optimalisere hele verdikjeder og satser på KI-kompetanse på tvers av organisasjonen. I tillegg investerer de betydelig i datastyring for å sikre kvalitet og tillit til dataene.

Det fulle potensialet realiseres først når KI benyttes til å effektivisere Return on Capital Employed (RoCE). Det gjøres når KI er knyttet opp mot å endre måten du jobber på og måten beslutninger tas på. For å hente ut dette potensialet må virksomheter se forbi generativ KI-hypen og redesigne hvordan arbeid utføres og beslutninger tas.