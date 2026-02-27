Abonner
Debatt

Den største risikoen er å stå stille

Konsekvenser av å ikke løse fundamentale samfunnsoppgaver med bruk av ny teknologi, må veies opp mot risikoen i leveransekjeden.  

Det er feil at vi i TEK Norge hopper bukk over geopolitisk risiko og kun taler for våre internasjonale medlemmer, skriver Øyvind Husby i Tek Norge.
Øyvind Husby, leder i TEK Norge
27. feb. 2026 - 10:36

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Samfunnsdebattant Hans-Petter Nygård-Hansen påstår i Digi 25. februar at vi i TEK Norge hopper bukk over geopolitisk risiko og kun taler for våre internasjonale medlemmer når vi snakker om at Norge har større utfordringer enn amerikansk teknologi.  

Det er feil.  

Vi snakker for alle våre 350 medlemsbedrifter som bruker teknologi for å løse samfunnsoppgaver innen helse, utdanning, miljø, energi, bank, finans, samferdsel, forsvar og mye annet.   

Støtter NSMs anbefaling

Samtidig støtter vi NSMs anbefaling om å ha en risikobasert holdning til hvilke leverandører man har i sin verdikjede. Mange av våre medlemmer bygger norske og europeiske løsninger som er avgjørende for vårt samfunn.  

En reell risiko Norge står overfor, og som kan få alvorlige konsekvenser, er hvis vi ikke raskt klarer å løse fundamentale samfunnsoppgaver med bruk av ny teknologi. Konsekvenser av å ikke løse disse oppgavene må veies opp mot risikoen i leveransekjeden.  

Norge må klare to ting samtidig: styrke beredskapen og øke farten i omstillingen.

Ulike tjenester, ulik risiko

De teknologiske og juridiske løsningene utvikles hele tiden for å redusere risiko, samtidig som den geopolitiske risikoen endres kontinuerlig. 

Uten en oppdatert kunnskap om de ulike alternativene tar man feil beslutninger. Tjenester har ulik kompleksitet og krav til sikkerhet som avgjør teknologivalg. En Vipps-transaksjon må gjennom mange ulike datasenter for å fungere, mens andre oppgaver kan produseres i en fjellhall på Hamar. Ulike tjenester, risiko og løsninger.  

Vi trenger mer europeisk selvstendighet og robusthet, men vi må bygge det smart over tid med en totalforståelse av risikobildet.  Det kan ingen hoppe bukk over.  

Karianne Tung (Ap) mener den geopolitiske utviklingen med økende nasjonalisme og isolasjonisme krever at Norge snarest tar større nasjonal kontroll over kritisk infrastruktur og dataflyt.
Tung åpnet Attack-konferansen: – Vi er nødt til å ha en plan B

