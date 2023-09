Digital suverenitet vil påvirke forretningsstrategien

Digital suverenitet handler om en organisasjons rett til å kontrollere sine data.

Digital suverenitet er fortsatt et relativt nytt begrep, noe som betyr at land har sine egne lover som regulerer hvordan data skal håndteres og lagres innenfor landets grenser, og de fleste av disse regelverkene endres stadig.

Digital suverenitet kan være utfordrende i et dynamisk miljø som strekker seg over flere land og krever derfor nøye gjennomtenkt tilnærming.

Datasuverenitet

I tillegg til digital suverenitet er det også datasuverenitet. Datasuverenitet er en underkategori av digital suverenitet som inkluderer informasjon om lover og forvaltningsstrukturer i det landet hvor dataene blir samlet inn.

Innenfor lokal infrastruktur er datasuverenitet enklere å opprettholde, fordi selskaper selv kan kontrollere at alt overholdes. Det er når vi går over til skyen at det kan bli komplekst.

På grunn av økende kompleksitet i globale infrastrukturer, er organisasjoner ofte bekymret for om de kan overholde reglene og sikre at digital suverenitet og datasuverenitet blir riktig implementert i deres skystrategi.

IDC støtter dette og forutser at 70 prosent av G2000-selskapene (de 2000 største selskapene i verden ifølge Forbes) innen 2025 vil prioritere pålitelig infrastruktur i suverene skyløsninger for å oppnå nødvendig grad av sikkerhet og overholde lovgivningen om sensitive arbeidsbelastninger og data.

Skyen skaper bekymringer

I de kommende årene estimerer IDC at halvparten av organisasjonene i Europa vil bruke 10 prosent av sitt IT-budsjett på å overholde suverenitetsregler som er vedtatt i EU.

Åtte av ti toppledere i europeiske organisasjoner nevner digital suverenitet som sin høyeste prioritet, ifølge IDCs globale undersøkelse. Så det er helt klart på dagsordenen.

Bedrifter blir stadig mer oppmerksomme på at ikke alle skytjenester er like, og det er viktig å identifisere riktig type sky for ulike arbeidsbelastninger og applikasjoner.

Det er ikke overraskende at 98 prosent av organisasjonene i Europa og USA, ifølge en undersøkelse fra Vanson Bourne, har strategier for datasuverenitet på plass eller arbeider for øyeblikket med politikk som vil påvirke deres overordnede strategi.

Som et resultat vurderer mange bedrifter å legge til en såkalt suveren sky i sin multicloud-strategi.

En suveren sky er designet og utviklet for å gi tilgang til data i samsvar med lokale lover og forskrifter. Orange Business er en del av EUs GAIA-X-initiativ, som er et eksempel på en suveren sky. Initiativet har som mål å skape neste generasjon datainfrastruktur for Europa og fremme digital suverenitet for brukere av europeiske skytjenester.

Det er viktig å merke seg at geografisk plassering er viktig, og for øyeblikket er USAs dominans på skymarkedet i Europa tydelig, med tre store amerikanske skytilbydere som kontrollerer 72 prosent av markedet, ifølge Synergy Research Group. Økt fokus på digital suverenitet forventes imidlertid å gagne europeiske leverandører i Europa.

Digital suverenitet er avgjørende

Organisasjoner bør betrakte suverene skyer som et supplement til deres andre sky løsninger. Ved å integrere suverene skyer i sin multicloud-strategi, kan bedrifter dra nytte av økt fleksibilitet samtidig som de håndterer digital suverenitet.

Regler om digital suverenitet og datasuverenitet vil fortsette å bli introdusert i raskt tempo i de kommende årene, da regjeringer og politiske ledere søker å beskytte sine grenser og interesser.

Derfor må bedriftsledere inkludere digital suverenitet i sin overordnede strategi for å håndtere risiko og forbli smidige i den digitale økonomien, som er sterkt avhengig av skytjenester som opererer globalt.