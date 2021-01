Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Det sies at det er i krise og krig at innovasjon virkelig setter fart, og ser vi på 2020 som en syretest har det så absolutt holdt stand. Fjoråret sørget for et kvantesprang hva gjelder bruken av hjemmekontor og utviklingen av den tilhørende teknologien og løsningene dette krever.

Vi vil ikke gå tilbake til slik det var før pandemien, men heller fortsette å utvikle oss på bakgrunn av hva vi har lært – og hva vi har sett fungerer. Og er det én ting pandemien har gjort veldig tydelig, så er det at vi må være forberedt på det uventede.

Krisen har gjort at vi har gått fra forretningskontinuitet til virksomhetsfleksibilitet, som betyr at man kan skalere bedriftene raskere enn noen gang tidligere og samtidig gi fantastiske brukeropplevelser.

Med disse endringene i bakhodet skal vi se nærmere på seks viktige teknologiske trender som vi i Cisco tror vil prege 2021.

Flere får internettilgang

Internett er, mer enn noensinne, verdens hovedpulsåre som binder opp all økonomisk og sosial aktivitet. Likevel er internett fortsatt en luksusvare i store deler av verden, og i dag er det omtrent bare halvparten av verdens befolkningen som har internettilgang. I utviklingsland er det så lite som 35 prosent, sammenlignet med 80 prosent i mer avanserte økonomier. Og i nesten alle land påvirker det digitale skillet landsbygdsamfunn og fattige mennesker uforholdsmessig.

Internett gir oss de grunnleggende byggesteinene for et samfunn og en økonomi der alle kan delta, lære og utvikle seg.

Derfor ser vi med glede mot neste generasjons trådløse teknologier som 5G og WiFi6. Disse vil øke båndbredden og hastigheten generelt, samt minske forsinkelsen i forhold til 4G radikalt. Det vil dermed kunne nå ut til områder der fiber ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge ut.

Helsetjenester, utdanning og produksjonslinjer er bare noen av segmentene som vil dra enorm nytte av denne teknologien. Den stadig økende bruken av trådløse tilkoblinger vil også bidra til å jevne ut det digitale skillet over hele verden, ettersom dette er teknologier som stimulerer vekst og innovasjon for millioner av mennesker.

Ifølge konsulentselskapet PwC vil internettilgang til de omkring fire milliarder menneskene som ikke har det i dag generere nesten syv trillioner* dollar til den globale verdensøkonomien, og hjelpe 500 millioner mennesker ut av fattigdom.

Sensorer vil bli enda viktigere – også for din helse

Sensorer har lenge vært brukt til kvalitetssikring i produksjon og dokumentering av miljøendringer. Nå vil viktigheten av sensorer øke betraktelig innen blant annet helse, sikkerhet og vår egen velvære.

Plasterlignende sensorer som kan gi viktig informasjon om vår helse vil gjøre sin entré, i tillegg til aktivitetssensorer som kan observere hjernerystelser, samt tretthetssensorer som kan melde fra om overbelastning i en hektisk hverdag.

På arbeidsplassen vil sensorteknologi være med på å legge til rette for at vi kan komme tilbake til kontoret på en trygg og sikker måte. Kombinert med 5G og Wifi6, vil sensorteknologi være en av nøklene til at vi kan komme tilbake til vår kjære og savnende hverdag.

Ifølge Cisco Global Workforce Study kan 96 prosent av de spurte selskapene i undersøkelsen tilby bedre arbeidsmiljøer med intelligent arbeidsplassteknologi.

Økt Innsikt gir bedre muligheter for skalering og vekst

I de første månedene av pandemien måtte virksomheter raskt tilpasse seg en ny hverdag som plutselig var helt uforutsigbar. Skyen var den kritiske pilaren som sørget for at vi kunne klare dette på en god måte.

For mange bedrifter var dette den eneste måten de kunne klare å møte de stadig skiftende kravene som både ansatte og kunder stilte, uavhengig av kostnader. Ti måneder senere er mange av disse løsningene blitt hjertet i organisasjonen, og arbeidsstyrken har blitt mer mobil enn noen gang før.

Ser vi fremover, har virksomheter nå store muligheter til å bruke de nye systemene til å skaffe seg innsikt i egen drift på en bedre måte enn tidligere. Fra å måtte monitorere alt, kan man nå heller overvåke infrastruktur og data som er kritiske for forretningsdriften. Og etter hvert som de fortsetter å skalere, vil innsikt og automatisering bli helt essensielt for å sørge for fremtidig vekst, konkurranseevne og robusthet.

Fra kundeopplevelser til merkevaretilhørighet

Den eksplosive veksten av mobile og smarte enheter har forvandlet vår livsstil. I dag er mobilapper tilgjengelig for alt fra shopping og bank, til læring og velvære. Nylig har vi også sett smarte enheter bli brukt som viktige verktøy for smittesporing under pandemien. Applikasjoner utvikles i et enormt tempo i både offentlig og privat sektor, og gjør at avstanden mellom organisasjon og bruker stadig blir mindre.

De mest avanserte applikasjonene gjør det mulig å innhente kritisk informasjon ekstremt kjapt, og handle like raskt. Dette fordrer dog at man har tilgang til enorme mengder sanntidsinformasjon, samt muligheten til å respondere med en gang det oppstår avvik – langt raskere enn det som er vanlig i dag.

Denne muligheten gjør at bedrifter vil kunne svare på et avvik allerede før brukeren selv rapporterer problemet. Slik kan bedrifter sørge for økt tilfredshet blant sine kunder, samt at kundene i mye større grad blir lojale til deres løsninger og ikke forsvinner til konkurrenter på grunn av småfeil.

En hverdag uten passord

Mobilitet, det hybride kontoret og den økende bruken av skyløsninger har gitt store muligheter for kostnadsbesparelser. Men med en sikkerhetsutfordring som nå strekker seg langt utenfor kontorets vegger, oppstår det samtidig mange nye utfordringer. Zero-trust-modellen, konseptet om at man ikke automatisk skal stole på noe eller noen, hverken utenfor eller innenfor organisasjonen uten å ha verifisert det, ble utviklet for å møte disse utfordringene. Stjålet eller mistet legitimasjon er fortsatt den vanligste årsaken til sikkerhetsbrudd, og har blitt kraftig forverret med det enorme skiftet til fjernarbeid.

Ulike plattformer, industrier og sikkerhetsleverandører jobber mot en passordfri fremtid, og med teknologier som biometri vil dette snart være standard for både forbrukere og bedrifter. Organisasjoner må derfor begynne å forberede seg på dette uunngåelige skiftet, der brukere ikke lenger bruker tradisjonelle passord som primærmetode for å bevise hvem de er.

Rapporten Duo Trusted Access Report 2020 melder at 80 prosent av mobile enheter som brukes til arbeid er konfigurert for biometri – noe som er en økning på 12 prosent over de siste fem årene.

Du betaler kun for løsningene du faktisk trenger

Organisasjoner har lenge investert i tekniske løsninger ut ifra fra one-size-fits-all-prinsippet, noe som betyr at man ender opp med å betale for funksjoner brukerne kanskje aldri bruker. I dag gjør «programvare som tjeneste»-løsninger organisasjoner i stand til å betale for funksjonene de trenger her og nå, med muligheten til å skalere og bruke andre tjenester på et øyeblikk når det eventuelt skulle bli nødvendig.

Slike fleksible modeller vil fortsette å bli utviklet og distribuert i enda større omfang, spesielt ettersom skyen spiller en stadig større nøkkelrolle for bedriftene.