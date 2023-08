Flere tech-jenter må til for å finne morgendagens løsninger

Året var 2016, og jeg var global IT-direktør i Equinor. Sammen med en mannlig kollega gikk jeg inn i et stort eksternt møte i USA. Vel inne i møterommet trodde alle at det var min mannlige kollega som var sjefen, mens jeg ble tatt for å være assistent og veskebærer.

Kanskje ikke så rart, ettersom teknologiledere den gang – og fortsatt - i hovedsak er menn. Kvinneandelen på studier innen matte, naturfag og realfag er på 24 prosent, ifølge tall fra SSB. 29 prosent av ansatte i tech i Norge er kvinner. Det er riktignok en økning fra 2016, da andelen var 17 prosent, men det monner lite. Tall fra IKT-Norge og Abelia viser at Norge allerede mangler 15.000 IT-folk. I 2030 vil tallet stige til 40.000.

I en bransje som roper etter flere hoder, er det åpenbart at jentene i større grad må med. Vi har kommet et stykke siden jeg ble tatt for å være veskebærer i USA. Det er likevel tungt å se hvor sakte utviklingen går.

Vi voksne må fremsnakke mulighetene

Equinor ønsker å spille en ledende rolle i energiomstillingen. Vi er avhengige av teknologiske framskritt, og vi trenger mange teknologer. Dessverre ser vi i våre søkertall at nesten 70 prosent av søkerne er menn. Dette må vi gjøre noe med, og skal jentene med, må interessen vekkes tidlig.

Vi tror at hvis unge får innblikk i hvordan teknologifagene former framtiden og bidrar til å finne løsninger på store samfunnsproblemer, er sannsynligheten større for at disse fagene virker mer spennende. Her kommer de voksnes jobb inn: Vi kan ikke tvinge tech på døtrene våre, men vi kan fremsnakke mulighetene som finnes.

Det er derfor Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter samarbeider med TENK Tech Camp. Her får jenter mellom 13 og 18 år delta på workshops, foredrag om teknologi og møte dyktige damer som viser hvilke karrieremuligheter som finnes innenfor teknologisporet. Ved å møte likesinnede, bryter vi ned bildet av en mannstung bransje der jenter er unntaket.

For kvinners lave representasjon, betyr både at bransjen ikke får nok folk, men det betyr også at bransjen ikke får tilgang på kandidater som tenker annerledes.

Kvinner må også skape teknologien

Selvsagt kan menn lage teknologi som fungerer for kvinner. Likevel er det mange eksempler på det motsatte.

Smartklokker og -ringer ber deg holde senga hvis du er gravid, fordi de klarer ikke å skille sykdom fra noe så vanlig som en graviditet. Ansiktsgjenkjenning synes det er vanskeligere å kjenne igjen damer enn menn; teknologien feilet faktisk i 7 prosent av tilfellene for hvite kvinner, mens det kun skjedde 1 prosent av gangene for hvite menn. For mørkhudede kvinner bommet ansiktsgjenkjenningen på hele 35 prosent av forsøkene.

Selv om jenter får bedre karakterer i realfag enn gutter, velger gutter fagene oftere. I 2022 viste Samordna opptak at antall kvinnelige søkere til informasjonsteknologi-studier har doblet seg de seneste ti årene, men de er fortsatt i mindretall og mange hopper av studiene underveis. En undersøkelse utført av PwC viste at hver fjerde kvinnelige student ikke ønsker å jobbe i tech nettopp fordi bransjen er for mannsdominert. Dette er en negativ spiral som må brytes.

Arrangementer som TENK spiller en nøkkelrolle hvis vi skal oppnå jevnere kjønnsbalanse, et mangfold vi sårt trenger hvis vi skal utvikle morgendagens løsninger. Bare slik kan vi bygge en teknologisk framtid som faktisk tar innover seg at kvinner ikke bare utgjør 50 prosent av befolkningen, men også halvparten av tilgjengelig hjernekraft og potensial.

Det er en ressurs vi må utnytte for å finne nye løsninger som både er til det beste for samfunnet vårt og for menneskene som er en del av det.