Tilgjengelighet for digitale tjenester betyr at alle har lik mulighet til å bruke tjenestene. God tilgjengelighet krever at vi identifiserer og vurderer brukernes behov og begrensninger - fra designfasen til implementering. Det er flere ting som kan hemme bruken av digitale tjenester. Vanlige funksjonsnedsettelser er relatert til syn, motoriske ferdigheter eller kognitive evner (dysleksi, læringsvansker) – og de påvirker hvordan vi kan motta informasjon og bruke tjenester på nettet. I tillegg kan det å bruke en gammel datamaskin eller en treg internettforbindelse påvirke bruken av digitale tjenester.

I Norge har alle nettsider et krav om universell utforming. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven inkluderer kravet om å tilgjengeliggjøre det samme innholdet til alle, også til de med nedsatt funksjonsevne. For å oppfylle loven følges en forskrift med mer konkrete retningslinjer som vi finner i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger . Disse retningslinjene sikrer universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger i Norge. I Fortum følger vi naturligvis lovverket, og er gjennom dette forpliktet til å utforme nettløsningene våre i samsvar Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), på nivå A og AA.

Tilgjengelighetsstrategi

Vår tilgjengelighetsstrategi har fokus på å tilby deg en den beste brukeropplevelsen uavhengig av begrensninger eller evner. Vi tror at et tilgjengelig design til syvende og sist gir en bedre brukeropplevelse for alle. Derfor er det innebygd i designprosessen.

Tilgjengelighetsstrategien kan deles inn i tre områder: tilgjengelighetsvurdering, design og implementering. De som jobber med design, webutvikling og innholdsproduksjon har hovedansvaret for disse områdene, men i realiteten ligger ansvaret hos oss alle. Ideelt sett forstår alle problemet og tar tak i det i sine egne prosjekter, slik at tilgjengelighet sikres fra et tidlig stadium.

Tilgjengelighetsvurdering

Vi vurderer hele tiden statusen til de digitale tjenestene våre. Dette krever naturligvis mye kartlegging: Fortum har en rekke digitale plattformer, tjenester og applikasjoner. Når vi også inkluderer innholdet på alle våre forskjellige landingssider, snakker vi om tusenvis av innholdssider på mange språk.

Tilgjengelighetsvurderingen kan gjennomføres for en allerede eksisterende tjeneste eller i anskaffelsesfasen av en ny tjeneste. Vi har bygget interne verktøy for å utføre tilgjengelighetsvurderinger, og har effektive retningslinjer for å gjøre dem så enkle som mulig å implementere.

Vi registrerer funnene fra tilgjengelighetsvurderingen, og eventuelle mangler presenteres i tilgjengelighetserklæringen om nettstedet eller tjenesten. En tilgjengelighetserklæring er en liste med krav om universell utforming som bedriften oppfyller. I dag ser vi flere nettsider ha en lenke til den utfylte erklæringen på nettsiden sin, slik at brukerne enkelt kan se hvilke krav virksomheten oppfyller.

Tilgjengelighetsdesign

I designfasen bruker vi praksis og prinsipper for digital design som vi har definert sammen. Vi har fått mye kunnskap om Fortums brukeropplevelse for digitale tjenester ved å utføre flere brukertester og intervjuer med kundene våre.

I dag er våre digitale tjenester delt inn i flere blokker som fungerer som byggesteiner. Disse blokkene brukes til å bygge sidene våre fra grunnen av, der Fortums stil er innebygd i hver blokk. Et eksempel på en byggestein er den tilsynelatende enkle knappen du stadig møter på nettsteder. Knappen gjør det lett for brukeren å utføre en enkel handling, som å lagre eller logge på.

Fortum Design System (Elemental) spiller en nøkkelrolle i byggingen av tilgjengelige digitale tjenester. Det er som et bibliotek med en omfattende samling av all kunnskap relatert til digital design, implementering og innholdsproduksjon. Elemental tilbyr ferdige komponenter for å bygge digitale tjenester. Våre digitale produkter er laget av disse individuelle komponentene.

Fortums tilgjengelighets-sjekkliste er opprettet for å sørge for tilgjengelighet, og er designet utelukkende fra Fortums utgangspunkt. Sjekklisten er basert på Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG), men den tar også sikte på å beskrive ting på et klart forståelig språk, samt bruke eksempler og oppsummeringer for å forbedre forståelsen og effektiviteten.

Tilgjengelighetsimplementering

Akkurat som designerne, bruker også utviklerne Fortum Design System i implementeringsfasen. Hver og en av komponentene våre oppfyller WCAG-kriteriene, og det er også tatt hensyn til det tekniske aspektet ved tilgjengelighet. Derfor har utvikleren også delvis ansvar for tilgjengelighetsimplementering. I Fortum blir utviklere systematisk instruert i dette.

Fra utviklingsperspektivet er det viktig å ta hensyn til WAI-ARIA-spesifikasjoner. WAI-ARIA er et teknisk rammeverk for å implementere tilgjengelighetsstandarder. Dette rammeverket gir utviklere en mulighet til å beskrive brukergrensesnittet til brukere som har behov for hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere.

Brukervennlighet og testing er en viktig fase etter implementeringen. Hensikten med testing er å demonstrere den praktiske funksjonaliteten til implementeringen og til slutt sikre tilgjengelighet og ønsket brukeropplevelse.

Arbeidet fortsetter: merkevarens farger

Det er ikke alltid lett å sikre tilgjengelighet. For eksempel kan ikke Fortums grønne merkefarge brukes med hvit tekst i digitale tjenester fordi kontrastforholdet mellom fargene ikke er tydelig nok. Forbedring av kontrastforholdet mellom fargene kan sikre tilstrekkelig fargeseparasjon og ta hensyn til brukernes forskjellige behov. Et tilstrekkelig kontrastforhold for normal tekst er 4,5: 1.

Siden vår hovedmerkefarge er mye brukt i mange sammenhenger både på internett og i mobilappene våre, føltes det å endre fargen som en radikal løsning. Og det hjalp ikke saken at fargen er et sentralt element i vårt merke - ettersom det er logofargen vår.

Heldigvis kan farger brukes på mange måter, og det er mange måter å vise farger på. I stedet for at vi endret farge, reduserte vi bruken i sammenhenger som er kritiske for tilgjengelighet. Det endelige resultatet er et korrigert innhold som oppfyller tilgjengelighetskriteriene for kontrastforholdet mellom farger.

Selv om det fortsatt er arbeid å gjøre i våre tilgjengelige tjenester, beveger vi oss nå i riktig retning, trinn for trinn, og forbedrer brukeropplevelsen til våre digitale tjenester - for alle.